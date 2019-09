1 MinaLima ha creato la carta da parati di Harry Potter: ecco le foto de La Mappa del Malandrino, l’Arazzo dei Black, la Gazzetta del Profeta e tante altre

Gli autori dell’universo grafico dei film di Harry Potter, Minaphora Mina e Eduardo Lima, hanno dato vita a una linea di carta da parati dedicata al maghetto inglese. Per celebrare la saga cinematografica, la coppia ha creato cinque diversi design ispirati ad alcuni elementi iconici di Harry Potter.

Il brand si chiama MinaLima e vende in tutto il mondo grazie al sito ufficiale, oppure di persona nei negozi di Londra e Osaka. Tuttavia questa carta da parati di Harry Potter è tutt’altro che economica, in quanto ogni rotolo 10 m x 0,5 m costa ben £89, quindi circa 100 euro.

Ecco di seguito tutte le grafiche che MinaLima ha voluto ricreare sulla carta da parati:

Carta da parati Harry Potter: la Mappa del Malandrino

Pottermore: la carta da parati di Harry Potter

Il primo a riportare la notizia è stato il sito di Pottermore, il quale ha incluso anche tutte le foto delle diverse carte da parati,

Si parte con quella ispirata alla Mappa del Malandrino, per adornare la propria stanza e far finta di trovarsi tra le mura di Hogwarts.

Non bisogna però portarsela dietro per spiare gli altri studenti come fanno quei birboni di Fred e George Weasley!