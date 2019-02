New York Toy Fair: tutti i Funko Pop dai Backstreet Boys ai Simpson

1 La Funko annuncia i nuovi prodotti durante la New York Toy Fair: ecco tutte le foto dei Funko Pop

New York Toy Fair Funko Pop

Dal profilo Instagram dell’azienda Funko arrivano gli annunci ufficiali dei nuovi prodotti presentati alla New York Toy Fair. La fiera funge da espositore per le aziende di giocattoli che rivelano le uscite imminenti delle proprie linee di gadget. Dopo la London Toy Fair che ha avuto luogo in Regno Unito, è stata la volta degli Stati Uniti.

In questo caso Funko sul suo blog spiega che i suoi prodotti saranno disponibili molto presto. Sicuramente infatti in nei prossimi mesi i gadget annunciati usciranno negli Stati Uniti, dopo la data di uscita americana solitamente passano un paio di mesi prima che questi arrivino in Italia.

Insieme ai più famosi e amati Funko Pop ci sono anche i proddti Funko 5 Stars. Dalle serie tv al mondo della musica scopriamo insieme quali personaggi avranno la propria statuetta!

Backstreet Boys

I Funko Pop dei Backstreet Boys

Il gruppo pop Backstreet Boys ottiene i suoi Funko Pop, annunciati durante il New York Toy Fair.