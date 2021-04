1 Da Regé-Jean Page a Lily Collins

Spesso quando si inizia una nuova serie su Netflix si cercano immediatamente i nomi degli attori protagonisti su Instagram. Questo per cercare di capire quali sono i loro hobby, in quali altri film o serie li si ha già visti, o semplicemente per scoprire nuove informazioni su un membro del cast che è particolarmente piaciuto.

Molti attori acquisiscono popolarità dopo il debutto del loro show su Netflix, e di conseguenza anche molti follower su Instagram.

Il sito di esperti uswitch.com ha mappato la crescita di diverse serie TV di Netflix, valutando anche l’incremento di seguaci sul social di alcuni attori. Mesi dopo il debutto di determinati show sulla piattaforma, sono diversi gli attori che hanno segnato una cospicua cresciuta su Instagram. Tra questi Regé-Jean Page di Bridgerton, attori di Outer Banks e molti altri.

Ma ecco i 10 attori che hanno ottenuto un maggiore incremento di follower su Instagram dopo il debutto della loro serie su Netflix. Appena fuori dalla classifica figurano Jonathan Daviss di Outer Banks (960k ottenuti), Maitreyi Ramakrishnan di Non ho mai (830k in più), Nicola Coughlan di Bridgerton (641k in più) e Jonathan Bailey di Bridgerton (568k).

Darren Barnet

Al decimo posto troviamo l’attore Darren Barnet.

Barnet deve il suo successo su Instagram alla serie Netflix Non ho mai.

Il suo show gli ha permesso di ottenere 1,058,858 follower in più.