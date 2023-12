News

Martina Pedretti | 28 Dicembre 2023

Le serie più piratate del 2023

Come ogni anno, il sito TorrentFreak ha diffuso la lista delle 10 serie TV più piratate del 2023. Dopo il successo negli anni scorsi di WandaVision, di The Mandalorian e di House of the Dragon, scopriamo chi ha ottenuto il primato quest’anno.

Quest’anno le serie TV Netflix sono assenti dalla lista, perché pare che gli utenti siano stati meno propensi a rinunciare ai propri abbonamenti. Sono invece numerose le serie TV Disney+ in lizza.

Ma ecco quali sono le serie più piratate del 2023.

NB: La classifica si basa sul traffico BitTorrent, che rappresenta solo una piccola parte del panorama della pirateria.

10) Ted Lasso

La decima serie più piratata del 2023 è Ted Lasso.

La serie TV con Jason Sudeikis si è conclusa quest’anno con la sua terza stagione.

Questo show parla di un allenatore di football americano, che viene coinvolto in una nuova sfida sportiva e ingaggiato per allenare una squadra di calcio inglese, la AFC Richmond. Il problema però è che Ted non ha alcuna esperienza con questo sport.

La serie è disponibile su Apple TV+.