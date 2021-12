Se usi una di queste password, allora sei a rischio

Quali sono le password più usate del 2021? A rivelarlo è uno studio di NordPass, che mostra quanto siano pigri gli utenti del tutto il mondo, svelando la lista delle password più comuni di questo anno. Alcune di queste sono davvero troppo facili da hackerare, quindi state attenti se anche voi le usate!

Ormai è scontato che per creare una password personale bisogna cercare di comporne una complicata, che unisca simboli, numeri, lettere maiuscole e minuscole. Questo serve per tutelarsi da potenziali attacchi hacker, che sono in grado di sfondare le nostre barriere quando queste sono troppo deboli. Infatti sono moltissimi gli utenti che usano password davvero poco elaborate e ovvie, quasi come se lascassero aperta la porta di casa.

Non servono quindi i numerosi avvertimenti, dato che le tanto suggerite combinazioni non vengono quasi mai usate. Gli utenti non si limitano a ignorare i continui consigli, ma anzi spesso usano parole o numeri fin troppo ovvi. Ecco la lista delle 10 password più usate nel 2021:

Le password più comuni del 2021

Ai primi posti troviamo quindi delle facili combinazioni numeriche, seguite poi dalla classica qwerty e dalla parola password. Anche la sfilza di 1 è un’utilizzatissima password fin troppo semplice da hackerare.

La lista continua poi in modo molto simile anche nelle seguenti posizioni, con la maggior parte degli utenti che usa password hackerabili in meno di un secondo. Il consiglio è quindi quello di cercare di elaborare password più complicate, e sempre diverse per i diversi portali sui quali le si usa.

In ogni caso la percentuale di password che si possono crackare in meno di un secondo è aumentata rispetto all’anno precedente. Infatti questo studio dimostra che non più il 73% ma il 84,5% è facilmente hackerabile.

