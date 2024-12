News

Martina Pedretti | 4 Dicembre 2024

Spotify

A che ora esce Spotify Wrapped 2024? Ecco tutto quello che c’è da sapere

L’evento più atteso dagli appassionati di musica sta per arrivare: Spotify Wrapped 2024 sarà disponibile a partire da oggi 4 dicembre. Gli utenti di tutto il mondo sono pronti a scoprire quali sono stati gli artisti, le canzoni e i podcast che hanno accompagnato i loro momenti più significativi durante l’anno. Ma la domanda che molti si pongono è: a che ora sarà disponibile Wrapped in Italia?

Secondo quanto riportato da alcuni rumor online, Spotify Wrapped dovrebbe essere lanciato intorno alle 16:00 (ora italiana). Anche se l’orario ufficiale non è stato confermato, negli anni passati l’aggiornamento è stato reso disponibile nelle ore pomeridiane in base ai fusi orari globali. Gli utenti possono aspettarsi notifiche dall’app o aggiornamenti sui social media di Spotify, che segnalano l’arrivo del report personalizzato.

Spotify Wrapped è una celebrazione della musica e dei contenuti audio più ascoltati durante l’anno. Gli utenti potranno accedere a una serie di statistiche personalizzate, come il numero di minuti trascorsi ad ascoltare musica, i generi preferiti, le canzoni più riprodotte e gli artisti più ascoltati. Inoltre, non mancheranno le classifiche dei podcast più seguiti e, come novità degli ultimi anni, contenuti interattivi e playlist personalizzate.

Oltre al resoconto individuale, Spotify offre anche una panoramica globale, con dati sugli artisti e le canzoni più ascoltati a livello mondiale.

Per visualizzare Spotify Wrapped, sarà sufficiente aprire l’applicazione Spotify il 4 dicembre e cercare l’apposito banner nella schermata iniziale. In alternativa, si può accedere al report digitando “Wrapped” nella barra di ricerca da mobile.

Il 4 dicembre alle 16:00, preparatevi dunque a un viaggio musicale unico, tra ricordi e sorprese. Che siate fan del pop, dell’indie o del rock, Spotify Wrapped è il modo perfetto per rivivere l’anno attraverso la musica che più amate. Pronti a scoprire cosa vi ha accompagnato nel 2024?