Niente download offline con il nuovo abbonamento economico di Netflix

Come sappiamo è in arrivo un nuovo abbonamento economico della piattaforma streaming che però include uno spazio pubblicitario. Dalle nuove informazioni in merito si scopre che non consentirà agli abbonati Netflix di effettuare download per guardare i contenuti offline.

A parlare di questa limitazione è Bloomerg, che l’ha individuata nel codice dell’app Netflix per dispositivi iOS, che dice “Download disponibile su tutti i piani tranne Netflix con pubblicità”. Ogni piano standard di Netflix permette agli utenti di scaricare diversi contenuti per la visione offline. Tuttavia questa funzione non sarà disponibile nell’imminente nuovo abbonamento economico con pubblicità, di Netflix. In questo modo ci sarà un ulteriore divario tra i due tipi di sottoscrizione.

A giugno, Ted Sarandos, ha confermato che Netflix lancerà un piano più economico con annunci pubblicitari, che si aggiunge alle opzioni già esistenti. Ancora non conosciamo la cifra che questo nuovo abbonamento chiederà ai suoi iscritti. L’azienda al momento sta cercando di risalire tra i suoi competitor, ora che Disney+ ha superato il suo numero di abbonati.

Non sappiamo nemmeno se questa novità arriverà in Italia e quando, tuttavia vi manterremo aggiornati. Pensate che vi piacerebbe sottoscrivere questo abbonamento più economico ma con pubblicità?

