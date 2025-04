Addio all’iconica schermata blu di Windows: come cambia

News

Martina Pedretti | 2 Aprile 2025

Addio alla storica schermata blu di Windows: arriva la “Black Screen of Death”

La celebre schermata blu Blue Screen of Death (BSOD), simbolo di errori critici nei sistemi operativi Windows sin dal 1990, sta per subire una trasformazione significativa. Con l’introduzione di Windows 11, Microsoft ha deciso di sostituire il tradizionale sfondo blu con uno nero, dando vita al Black Screen of Death.

Introdotta per la prima volta in Windows 3.0, la BSOD è diventata nel tempo un’icona riconoscibile, spesso associata a momenti di frustrazione per gli utenti. Ora, con Windows 11, Microsoft ha deciso di aggiornare l’aspetto di questa schermata, adottando uno sfondo nero che si allinea meglio con il design moderno del sistema operativo.

Oltre al cambiamento di colore, la nuova schermata di errore presenta un design più pulito e minimalista. Elementi come la faccina triste e il codice QR, introdotti con Windows 8, sono stati rimossi. Al loro posto, appare un messaggio semplice che informa l’utente dell’errore e della necessità di riavviare il sistema, accompagnato dal codice di stop per facilitare la diagnosi del problema.

Questo cambiamento ha suscitato diverse reazioni tra gli utenti. Alcuni apprezzano l’aggiornamento estetico, ritenendo che il nuovo design sia più in linea con l’aspetto generale di Windows 11. Altri, invece, esprimono preoccupazione, sottolineando che la schermata nera potrebbe essere meno immediatamente riconoscibile come segnale di un errore critico, potenzialmente causando confusione.

È importante notare che, nonostante il cambiamento estetico, la funzione della schermata rimane invariata: segnalare all’utente la presenza di un errore grave che richiede attenzione. Microsoft sembra intenzionata a rendere l’esperienza utente meno intimidatoria, pur mantenendo l’efficacia nella comunicazione degli errori di sistema.