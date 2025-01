News

Martina Pedretti | 28 Gennaio 2025

TikTok

Donald Trump sostiene che Microsoft sia in trattative per acquistare TikTok

Donald Trump ha dichiarato che Microsoft è coinvolta nelle negoziazioni per acquistare TikTok, la popolare app di social media, e ha suggerito che potrebbe esserci una “guerra di offerte” per l’acquisizione. Il presidente ha aggiunto che c’è “grande interesse per TikTok” da parte di diverse aziende.

Sia l’amministrazione Trump che quella Biden hanno esercitato pressione su ByteDance, la società madre cinese di TikTok, per cedere le sue operazioni statunitensi. La motivazione principale risiede in preoccupazioni per la sicurezza nazionale, legate alla potenziale esposizione dei dati degli utenti americani al governo cinese.

Trump è stato il primo a intraprendere azioni dirette, firmando ordini esecutivi nel 2020 per spingere ByteDance a vendere TikTok. Recentemente invece ha criticato l’amministrazione Biden per aver temporaneamente bloccato l’app negli USA e poi ha concesso una proroga di 75 giorni al divieto.

Nel 2020, ByteDance si era rivolta a Microsoft come possibile acquirente delle operazioni statunitensi di TikTok. Tuttavia, l’accordo non si concretizzò. Alla fine, TikTok scelse Oracle come partner preferito, ma anche quel negoziato non giunse a buon fine.

Ora, Trump ha confermato che Microsoft è nuovamente in trattative per acquistare le operazioni statunitensi di TikTok, che nel frattempo è ancora oscurata sui vari app store.

Oltre a Microsoft, ci sono altri nomi associati all’acquisto di TikTok:

Oracle : già considerato un possibile partner in passato.

: già considerato un possibile partner in passato. Frank McCourt : miliardario e proprietario del Marsiglia, squadra di calcio francese.

: miliardario e proprietario del Marsiglia, squadra di calcio francese. Kevin O’Leary : imprenditore canadese e noto investitore di Shark Tank.

: imprenditore canadese e noto investitore di Shark Tank. MrBeast (Jimmy Donaldson): il popolare YouTuber, che ha dichiarato di essere interessato dopo essere stato contattato da investitori.

Il destino di TikTok negli USA resta incerto, ma l’interesse per l’acquisizione dell’app è evidente. Con Microsoft e altri potenziali acquirenti in lizza, sarà interessante vedere chi riuscirà a concludere l’accordo e come questo influenzerà il panorama dei social media.