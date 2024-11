News

Martina Pedretti | 19 Novembre 2024

intelligenza artificiale meta

Meta AI fa il suo debutto europeo attraverso i Ray-Ban Meta, introducendo nuove funzionalità in Italia, Francia, Spagna e Irlanda. Questa espansione segna l’aggiunta del francese, spagnolo e italiano alle lingue supportate, rendendo l’AI accessibile a un pubblico più ampio. Tuttavia, l’integrazione è limitata agli occhiali smart, perché altrove non è disponibile.

Per attivarli è semplice: basta utilizzare l’app Meta View sullo smartphone, senza bisogno di aggiornare il dispositivo.

Gli occhiali Ray-Ban Meta integrano una fotocamera da 12 MP e un sistema audio avanzato con cinque microfoni e due altoparlanti. Questo hardware permette di interagire con l’AI per ottenere risposte e consigli utili.

Nonostante queste potenzialità, le funzioni più avanzate, come il riconoscimento visivo degli oggetti tramite fotocamera, non sono ancora disponibili in Europa. Ad esempio, non è possibile chiedere agli occhiali “che cosa sto guardando?”. Infatti gli utenti europei devono accontentarsi di domande più generiche, perché in Italia vige il GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Quindi, senza il consenso, l’azienda non può utilizzare i dati pubblici condivisi su Facebook e Instagram per l’addestramento dei modelli AI.

Meta ha spiegato che le restrizioni derivano dal complesso quadro normativo europeo, che richiede tempi più lunghi per l’implementazione di alcune funzionalità. Tuttavia, l’azienda rassicura che queste caratteristiche saranno disponibili in futuro. Attualmente, USA, Canada e Australia restano gli unici Paesi dove l’AI dei Ray-Ban Meta può essere sfruttata appieno.

Nonostante le limitazioni iniziali, l’introduzione dei Ray-Ban Meta in Europa rappresenta un importante progresso per Meta AI, aprendo la strada a un’integrazione sempre più avanzata dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana. Per gli utenti europei, è solo una questione di pazienza e quindi non ci resta che aspettare un aggiornamento definitivo per poter usare tutte le funzionalità dell’AI.