AI, il giro d’affari aumenta: 1,8 miliardi entro il 2027

News

Redazione | 20 Novembre 2025

ai news Social

L’intelligenza artificiale sta ridisegnando i nostri parametri. La sua presenza è destinata a crescere a dismisura, così come il giro d’affari che genererà. Rifelltori puntati sul settore servizi professionali che, nel giro di un paio d’anni, si trasformeranno completamente, proprio in virtù del sempre più massiccio utilizzo dell’AI.

Dai 909 milioni nel 2024 a 1,8 miliardi nel 2027

Dalla gestione HR alla contabilità, dal PayRoll alla consulenza fiscale e del lavoro. L’impatto dell’AI è già evidente: processi più rapidi, dati integrati, previsioni più accurate. Ma il valore reale dell’AI non risiede solo nell’efficienza, bensì nella capacità di ripensare il rapporto tra tecnologia, persone e competenze.

Secondo le stime di Anitec-Assinform, il mercato italiano dell’AI nei servizi professionali crescerà da 909 milioni di euro nel 2024 a oltre 1,8 miliardi entro il 2027.

Da questa visione sono nate la HR Compendium Platform e la Compendium BI Suite, due piattaforme proprietarie che rappresentano la sintesi tra automazione intelligente e consulenza professionale.

HR Compendium Platform digitalizza l’intero ciclo di vita del personale: onboarding, gestione anagrafica, pianificazione dei turni, rilevazione presenze, note spese e HR analytics. Gli algoritmi proprietari consentono di bilanciare i carichi di lavoro , automatizzare i turni , stimare la produttività e prevedere il costo del lavoro con modelli di forecast predittivo.



digitalizza l’intero ciclo di vita del personale: onboarding, gestione anagrafica, pianificazione dei turni, rilevazione presenze, note spese e HR analytics. Gli algoritmi proprietari consentono di , , e con modelli di forecast predittivo. Compendium BI Suite traduce i dati contabili, fiscali e HR in insight strategici, grazie a dashboard integrate che supportano decisioni manageriali e analisi P&L in tempo reale.

“La tecnologia è importante, ma sono e saranno sempre le persone a trasformarla in valore. L’intelligenza artificiale rappresenta una grande opportunità per i servizi professionali: non come sostituto dell’esperienza umana, ma come leva per potenziarla. Quando l’AI viene guidata da competenza, visione e responsabilità, diventa un motore di crescita, capace di liberare energie, valorizzare il talento e aprire nuove prospettive di sviluppo per imprese e professionisti”, afferma Francesco Mazzo, CEO di Compendium SpA.