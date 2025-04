News

Nicolo Figini | 2 Aprile 2025

ai

Andiamo a scoprire come funziona e che cosa sappiamo dell’AI, inventata in Cina, che riproduce fedelmente la personalità di una bambina di cinque anni.

L’AI che sembra una bambina

Dopo gli svariati robot umanoidi di cui vi abbiamo parlato nel corso delle precedenti settimane, questa volta ci spostiamo verso l’intelligenza artificiale nel senso di simulazione su schermo. In Cina, infatti, è stata sviluppato tongtong 2.0, un sistema che raggiunge le abilità cognitive di un bambino di 5 anni.

LEGGI ANCHE: WhatsApp rivoluziona il sistema di invio degli allegati nelle chat

Questa AI esiste già da qualche anno e in un primo momento era nata con capacità di una persona sui tre anni. Grazie a un importante lavoro fatto da professionisti del settore, che hanno dato al sistema varie informazioni aggiuntive, oggi è stato fatto un grosso salto in avanti.

Tongtong 2.0 dimostra di essere orientata da dei ‘valori“. Inoltre, riesce a simulare in maniera eccezionale i comportamenti e la personalità di un bambino di 5/6 anni. Si tratta, dunque, di una vera e propria “persona digitale, dotata di una sua visione del mondo“, come l’ha descritta direttore esecutivo dell’Advanced Technology Center del Beijing Institute for General Artificial Intelligence.

Come riporta anche il sito 1ai.net, le conversazioni sono molto fluide e i comportamenti sono molto simili a quelli umani. Come la capacità di procrastinare i compiti e quella di negoziazione. Si è notato che spesso cerca di trovare delle scuse valide per motivare le sue azioni. Oppure chiede qualcosa in cambio prima di eseguire un ordine.

Questa AI dalla personalità di una bambina, infine, riesce anche a risolvere dei semplici problemi nelle simulazioni. In una di queste è stato nascosto il telecomando ed è stata in grado di trovarlo alzando i cuscini del divano e riprendendolo. Insomma, un passo avanti non indifferente nell’evoluzione dell‘intelligenza artificiale.