Nicolo Figini | 25 Novembre 2024

Apple

Anche in Italia stanno per arrivare due nuove funzioni per quanto riguarda le AirPods Pro 2. Ecco quali sono

Molto presto arriveranno anche in Italia due funzioni molto attese per quanto riguarda le AirPods Pro 2 della Apple. Ecco di che cosa si tratta.

Le funzioni delle AirPods Pro 2

A settembre 2022 sono state rilasciate le AirPods Pro 2 in tutto il mondo, tuttavia in alcune zone del globe determinate funzioni non sono state attivate. Tutto ciò sta per cambiare perché la Apple ha annunciato la loro introduzione anche in Eurorpa e questo vuol dire che stanno per sbarcare anche in Italia.

La prima funzione di cui vogliamo parlarvi, come riporta anche il sito HDBlog, è quella relativa al test dell’udito. Gli utenti, che hanno più di 18 anni, potranno effettuare un vero e proprio test dell’udito, simile a quelli professionali. Utilizza i toni a basso volume per simulare un test audiometrico e fornisce una dettagliata analisi. Tutti i dati verranno salvati all’interno dell’app Salute.

La seconda funzione che le AirPods Pro 2 portano anche in Italia è la modalità di riduzione dei rumori forti. In tal modo si va a proteggere gli utenti attenuando il caos che si può creare negli ambienti circostanti. Tutto questo per poter prevenire dei danni all’udito nel tempo, quindi una soluzione che farà felici moltissimi fan della Apple.

Tra le funzioni che, invece, rimangono ancora in sospeso possiamo citare la modalità apparecchio acustico. Questa amplifica i suoni ambientali e migliora la qualità audio dei video e delle chiamate. Purtroppo, però, servirà ancora del tempo perché giunga in Europa perché dovrà rispettare essere sottoposta a test clinici indetti dalla normativa europea sui dispositivi medici.

Il rilascio di queste novità per AirPods Pro 2 è previsto per il mese di dicembre, anche se al momento non abbiamo ancora una data di uscita precisa. Potranno utilizzarlo tutti coloro che hanno installato sul proprio dispositivo la versione iOS 18.2.