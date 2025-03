News

Nicolo Figini | 27 Febbraio 2025

alexa

Qual è la data di uscita in Italia di Alexa Plus? Ecco tutto ciò che sappiamo sul prezzo e le sue funzioni

Qui di seguito troverete tutte le informazioni in merito alla data di uscita in Italia di Alexa Plus, l’assistente AI di Amazon Echo. Tutto sul prezzo e le funzioni che avrà.

Alexa Plus data di uscita

Quando esce Alexa Plus? La data di uscita in Italia, purtroppo, ad oggi non la conosciamo, Nemmeno negli Stati Uniti è fissata ma si vocifera che potrebbe venire rilasciata nella prima metà dl 2025.

Per la prima volta se ne è parlato nel 2023 e più volte pare sia stato rimandato il suo lancio sul mercato per vati motivi. Ma come funziona? Amazon ha rilasciato un breve comunicato, come riporta anche il sito HDBlog:

“Ti aiuta a rimanere organizzato durante le giornate più impegnative, fornisce risposte dettagliate su misura per le tue esigenze e gestisce tutto, dalla pianificazione dei progetti alla risoluzione delle sfide quotidiane, il tutto tramite una conversazione naturale”.

Funzioni

Prima di andare a scoprire le funzioni di Alexa Plus bisogna dire che è stato introdotto un display adattivo tramite il quale gli utenti potranno controllare la casa e tutti i dispositivi collegati a essa.

Le conversazioni con l‘intelligenza artificiale sono state rese più fluide e discorsive, vi riconoscerà più facilmente nel tempo e porterà a termine le mansioni più semplici così come quelle più complicate.

Alexa Plus avrà la capacità di creare nuove Routine con la voce ma anche quella di parlare dei brani che preferite rivelandovi i titoli. La musica potrà essere spostata da una stanza all’altra con un semplice comando vocale, senza l’utilizzo di pulsanti o portandola con sé.

Sullo schermo, inoltre, si potranno visualizzare scene specifiche dei film di Prime Video mantenendo il focus su un dettaglio o una frase detta dall’attore. Infine, l’AI avrà la capacità di fare un riassunto di ciò che avviene intorno alla vostra abitazione: dai pacchi consegnati a chi ha suonato il campanello di casa.

Queste tutte le funzioni annunciate. Passiamo, ora, al prezzo.

Alexa Plus prezzo

Qual è il prezzo di Alexa Plus? Bisogna precisare che per tutti i membri di Amazon Prime è gratis, mentre il costo per gli altri utenti è di 19,99 dollari al mese. Per il momento non conosciamo quello in euro.

Sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dalle prossime settimane sui dispositivi Echo Show 8, 10, 15 e 21.