Nicolo Figini | 26 Febbraio 2025

In un video che circola sul web possiamo vedere un robot umanoide in Cina mentre prova ad attaccare alcune persone

Si è diffuso un video in cui un robot dalle sembianze umane, perdendo il controllo, ha provato ad attaccare alcune persone intorno a lui. Qui sotto il filmato mentre alcuni membri della sicurezza lo fermano.

Il video del robot in Cina

Momenti di paura in Cina quando un robot dalle sembianze umane ha tentato di attaccare alcune persone intorno a lui. Il video, che potete vedere anche qui sotto, è diventato virale in tutto il mondo e ha fatto salire la preoccupazione in molti utenti del web.

Nel filmato notiamo come molte persone siano al di fuori di una recinzione mentre l’automa è all’interno con alcuni membri della sicurezza. A un certo punto, il robot si è avvicinato alla folla, fermandosi a fissare il pubblico, quando all’improvviso si è approcciato con fare aggressivo ad alcuni presenti e sono dovuti intervenire gli addetti alla security.

Queste immagini hanno messo in allarme chi già aveva dei dubbi per quanto riguarda l’unione tra i robot umanoidi e l’intelligenza artificiale. C’è ovviamente chi pensa a un futuro in cui le macchine riusciranno a prendere coscienza come all’interno dei film, ma non è questo il caso.

Molto probabilmente, infatti, si è trattato di un guasto temporaneo o di un problema dovuto al bilanciamento del proprio equilibrio. Ciò non rende meno pericoloso o grave il momento, in quanto qualcuno si sarebbe potuto fare molto male. Per fortuna, qualsiasi tipo di incidente è stato evitato.

Nonostante tutto ciò, ad ogni modo, è improbabile che la ricerca sulla creazione di robot dotati di AI si fermi qui. Se ben ricordate, infatti, Elon Musk ha messo in piedi un evento per presentare l’avanzato Optimus, un automa in grado di essere amico e tuttofare del proprietario. Voi cosa ne pensate?