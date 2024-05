News

Andrea Sanna | 23 Maggio 2024

alexa

Arriva una novità importante per Alexa, che però potrebbe non far piacere a tutti gli utenti! Pare infatti che sarà potenziata dall’intelligenza artificiale (AI), ma questo richiederà un pagamento differente.

Alexa potenziata dall’AI

Non arrivano delle buone notizie per coloro che utilizzano e sono affezionati ad Alexa. Un aggiornamento renderà l’assistente vocale ancor più intelligente e ancor più capace di creare dialogo. Ma questo potrebbe richiedere un nuovo abbonamento.

LEGGI ANCHE: Amazon, come fare la spesa online e come riceverla in un’ora

A riportare la notizia è CNBC, che svela come Amazon pare sia intenzionato a pianificare di separare l’accesso a tale versione con un servizio in abbonamento Prime. E non è la prima volta che emergono tali indiscrezioni su Alexa.

C’è da puntualizzare che al momento Amazon non ha rilasciato dichiarazioni, ma dall’altra parte del mondo si è parlato di tale possibilità. Ovvero quella di provare le funzionalità di Alexa potenziata con una versione preview. In ogni caso gli sviluppi sembrano continuare.

Nel corso dell’evento di settembre scorso, Amazon aveva presentato Alexa aggiornata su un modello di linguaggio avanzato. Una trasformazione che darà modo all’assistente di capire meglio le frasi colloquiali, dare risposte più precise alle varie richieste.

Successivamente l’amministratore delegato di Amazon, Andy Jassy, in una lettera agli azionisti ha fatto sapere che l’intenzione è quella di realizzare “un’Alexa ancora più intelligente e capace”. Ma ha condiviso pochissimi dettagli a riguardo.

LEGGI ANCHE: WhatsApp lancia una funzione per gestire i download

Ora come ora non si hanno molte altre news a riguardo, se non appunto che potrebbe compromettere un pagamento differente. Una notizia dell’abbonamento per Alexa potrebbe però far storcere il naso a tutti coloro che fino a oggi avevano usufruito del servizio gratuito. Ora resta da capire se gli stessi saranno disposti a pagare o meno.

Staremo a vedere se questa notizia sarà approfondita e dunque Alexa subirà questo importantissimo cambiamento.