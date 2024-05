News

Andrea Sanna | 23 Maggio 2024

WhatsApp

Arriva una nuova funzione su WhatsApp che permette di poter gestire al meglio i download. Scopriamo insieme di cosa si tratta e cosa sappiamo riguardo a questa indiscrezione.

I download di WhatsApp

Tra le ultime news su WhatsApp non abbiamo soltanto l’ultimo aggiornamento con il nuovo colore della grafica dell’app o la possibilità di cancellare il contatore dei messaggi non letti. E non parliamo nemmeno della possibilità di generare le foto profilo con l’AI. Stavolta si parla della possibilità di gestire al meglio di download.

Stando a quanto si apprende su X dal leaker AssembleDebug, in futuro WhatsApp potrebbe consentire di eliminare un determinato tipo di dati con un solo tocco. Non sappiamo se verrà implementata la funzionalità Manage Downloads futuro, ma secondo quel che vediamo dalla foto sotto, pare sia in fase di test. Quindi potrebbe giungere in tempi brevi.

Adesso WhatsApp ci informa degli elementi presenti in ogni singola chat. Ciò permette quindi di poter rimuovere i contenuti singolarmente o in blocco. Se si vuole eliminare solo video e non i documenti, dobbiamo intervenire su ogni oggetto presente. Si tratta di un’operazione piuttosto macchinosa, che ha dunque portato l’app a fare una sorta di cambio. Questo permetterebbe quindi di concentrarsi su specifici download.

La funzione di WhatsApp

Non è certamente una funzione di portata fondamentale, ma può trattarsi di sicuro di un’opzione utile nel momento in cui ci si ritrova davanti a chat ricche di contenuti che che, magari si vogliono eliminare con un certo criterio.

WhatsApp procede dunque il suo processo di modifica dell’app e piano piano sta implementando delle nuove funzioni alla portata e alla comodità di ogni singolo utente. E si passa da accorgimenti minimi all’introduzione di strumenti di utilizzo sempre più all’avanguardia. Dunque prima che arrivino altre novità a riguardo, ci sarà da attendere ancora, non sembra però dover mancare troppo tempo!