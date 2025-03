Amazon è al lavoro su un’AI capace di fare ragionamenti

News

Martina Pedretti | 5 Marzo 2025

intelligenza artificiale

Un’AI capace di ragionare sarebbe in sviluppo tra le fila di Amazon

Amazon sta lavorando allo sviluppo di un modello di intelligenza artificiale avanzato capace di “ragionare” in modo più sofisticato, con l’obiettivo di competere con soluzioni come o3-mini di OpenAI e R1 del laboratorio cinese DeepSeek.

Secondo un rapporto di Business Insider, l’azienda di Jeff Bezos potrebbe lanciare il nuovo modello già a giugno con il marchio Nova, presentato ufficialmente durante la conferenza re:Invent dello scorso anno.

Questa nuova tecnologia si baserebbe su un’architettura di ragionamento “ibrida“, simile a quella adottata dal recente Claude 3.7 Sonnet di Anthropic. I modelli di ragionamento avanzato sono progettati per affrontare problemi in modo più metodico e progressivo, risultando più affidabili in ambiti come la matematica e le scienze.

L’obiettivo di Amazon è sviluppare un modello non solo potente, ma anche economicamente competitivo. Business Insider suggerisce che l’azienda stia cercando di rendere Nova più accessibile rispetto ai concorrenti, cercando di mantenere un equilibrio tra prestazioni e costi. Tuttavia, questo potrebbe rivelarsi una sfida complessa, considerando che DeepSeek ha già fissato un nuovo standard nel settore con prezzi estremamente contenuti.

L’ingresso di Amazon nel campo dei modelli di ragionamento avanzato rappresenta un passo strategico per rafforzare la sua posizione nel mercato dell’intelligenza artificiale. Con questa mossa, il colosso dell’e-commerce intende competere direttamente con giganti come OpenAI e Anthropic, offrendo un’alternativa potente e accessibile sia per sviluppatori che per aziende alla ricerca di soluzioni IA sempre più sofisticate ed efficienti.