Andrea Sanna | 25 Novembre 2024

Spunta un nuovo rumor che riguarderebbe una possibile acquisizione di TikTok da parte di Amazon. Ecco cosa comporterebbe.

Amazon acquisisce TikTok?

Da un po’ di tempo si sta facendo largo l’idea che Amazon potrebbe acquisire TikTok e fare così un passo molto importante. E a seguito di recenti sviluppi, sembra che questa idea si voglia portare avanti.

L’House Select Committee on China a settembre aveva convocato dei rappresentanti di Amazon a Capitol Hill per avere insieme un incontro a porte chiuse sul possibile legame tra le due aziende. Situazione questa che desta preoccupazioni per la sicurezza e privacy da parte degli Stati Uniti.

I dirigenti di Amazon hanno ricevuto la chiamata per parlare di una partnership con TikTok lanciata ad agosto, come si legge su Forbes. Questo permetterebbe agli utenti di poter acquisire i prodotti di Amazon direttamente su TikTok, senza la necessità di dover uscire dall’app. Dunque mentre si scorre nei Per te, della piattaforma, si può fare shopping. Peraltro gli account resterebbero sincronizzati anche in vista di spese future.

Questo modo di fare shopping, renderebbe l’acquisto più conveniente per tutti. Con TikTok quindi Amazon avrà l’opportunità di accaparrarsi anche il target della Gen Z, ampiamente diffusa sulla piattaforma. Peraltro questo sarebbe utile anche per competere con colossi come Shein e Temu.

Avere l’intesa tra Amazon e TikTok offrirebbe anche maggiore credibilità negli USA, visto quanto successo negli ultimi tempi a causa della necessità di bandire l’app cinese per i legami con la Cina.

Sempre nello specifico si apprende che potrebbe cambiare qualcosa proprio grazie all’acquisizione di Amazon, che sarebbe comoda per tutti. Se ByteDance non scorporasse le sue operazioni negli Stati Uniti, TikTok rischierebbe il ban.

Ciò sembra dunque provocare alcune preoccupazioni da parte dell’House Select, in base a quanto è successo. Ma dall’altra parte c’è anche da tenere conto che Amazon non sembra essere l’unica azienda ad aver avviato delle collaborazioni con TikTok, come l’accordo tra questi ultimi e LTK.

Da tempo però Amazon risulta essere tra gli inserzionisti di TikTok, anche se i più hanno pensato che la partnership fosse calcolata per ostacolare il divieto dell’app negli USA.

Ancora non ci sono comunicazioni ufficiali, anche se il neoeletto Donald Trump ha fatto sapere che si opporrà al divieto che potrebbe agire per impedirlo. Per questo resta tutto in bilico. C’è da dire però che semmai TikTok dovesse finire nelle mani di Amazon intrattenimento e shopping andrebbero di pari passo, ma resta da capire quali saranno gli effetti su privacy e concorrenza nel mercato digitale.