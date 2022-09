Amazon lancia Offerte esclusive Prime Early Access, un nuovo evento online con tanti sconti: cos’è come funziona, quando è e tutte le offerte.

Cos’è Amazon Early Access

Ogni anno, solitamente nel mese di luglio, si svolge il Prime Day: una doppia giornata di sconti riservati agli utenti Amazon iscritti al servizio Prime. Quest’anno però Amazon ha pensato di lanciare un secondo evento, Offerte esclusive Prime (Early Access).

Proprio come i Prime Day, anche l’Early Acess di Amazon è un evento, con lo scopo di mettere in offerta per gli utenti diverse categorie di prodotti in vendita sul sito. Inclusi in questa novità sono anche i servizi Amazon Audible e Amazon Music. Sebbene finora Amazon abbia preferito concentrarsi su una sola data l’anno, nel 2022 bisogna segnarsi un secondo appuntamento autunnale.

Quando è Amazon Early Access

Ma quando sarà Offerte esclusive Prime (Early Access)? La data dell’evento coincide con i giorni 11 e 12 ottobre 2022. Solo allora gli utenti potranno acquistare in sconto diversi prodotti dell’e-commerce.

Già a giugno, Insider e CNBC avevano anticipato la possibilità dell’esistenza di questo nuovo evento per l’autunno. A fine settembre è poi arrivata la conferma di Amazon, che ha lanciato la sezione ufficiale dell’Early Access sul suo sito.

Offerte

In occasione dell’evento tutti gli iscritti ad Amazon Prime che non hanno mai sottoscritto un abbonamento ad Amazon Music Unlimited possono usufruire di 4 mesi gratuiti. Chi invece non è iscritto può contare su 3 mesi gratis, invece dei soliti 30 giorni. Questa promozione è valida fino al 12 ottobre.

Tra le offerte esclusive Amazon Early Access troviamo sconti sui dispositivi Amazon come Echo Dot, Fire TV Stick, Amazon Blink e tanto altro. Saranno poi disponibili sconti su su articoli riacquistati con frequenza, elettronica e tanto altro.

PC Professionale © riproduzione riservata.