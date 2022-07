L’Amazon Prime Day sta per fare ritorno con la sua edizione del 2022: ecco quando sarà e quali potrebbero essere le offerte migliori per gli iscritti.

Amazon Prime Day 2022 quando

Torna la giornata globale di shopping in esclusiva per i clienti Amazon Prime. Milioni di clienti Prime in tutto il mondo potranno quindi dedicarsi ad acquisti esclusivi di questa giornata, con offerte irripetibili. L’Amazon Prime Day del 2022 è stato confermato, e il colosso dell’e-commerce ha annunciato la data di questo evento, posticipata rispetto all’anno passato. Amazon ha svelato quando si terrà il Prime Day 2022. L’evento avrà luogo a luglio, precisamente si svolgerà il 12 e 13 luglio, anche se le offerte sono partite dal 21 giugno.

A differenza delle scorse edizioni il Prime Day 2022 inizia di martedì e non di lunedì. Le offerte partono alle 00.00 del 12 luglio e durano fino alle 23.59 di mercoledì 13 luglio.

Offerte migliori

Dal 21 giugno gli abbonati al servizio potranno usufruire di offerte come:

5 euro di sconto su Amazon Fresh;

su Amazon Fresh; 4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited;

Audible a 2,95€ al mese per 6 mesi anziché 9,99€, per ascoltare e scaricare audiolibri;

a 2,95€ al mese per 6 mesi anziché 9,99€, per ascoltare e scaricare audiolibri; Kindle Unlimited a costo zero, per avere accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook gratis su qualsiasi dispositivo.

Dall’8 luglio saranno poi disponibili offerte su dispositivi Amazon Alexa selezionati, inclusi Echo Dot (3ª e 4ª generazione), Echo Show 5 (2ª generazione), Fire TV Cube, videocamere Blink, Ring Video Doorbell e altri.

Le offerte di Prime Day solitamente si dividono in tre: le offerte del giorno che durano 24 ore, le offerte lampo, che durano poco sul sito e fino a esaurimento scorte e le offerte a meno di 20 euro.

Attualmente non sappiamo cosa sarà disponibile durante il Prime Day 2022. Come ogni anno ci si aspettano offerte su prodotti di: elettronica, moda, articoli per la casa, giochi e giocattoli, cibo e tanto altro. Amazon ha annunciato preventivamente che ci saranno sconti sui marchi come Samsung, Xiaomi, LG, Huawei, Braun, FoppaPedretti, OnePlus e Vans.

Le offerte Amazon Prime Day sono riservate ai membri Prime, e per iscriversi basta pagare 3,99€ al mese o 36€ all’anno.

PC Professionale © riproduzione riservata.