Martina Pedretti | 21 Giugno 2023

L’Amazon Prime Day 2023 è alle porte: quando sarà, come funziona e quali saranno le offerte migliori per gli abbonati al servizio

Amazon Prime Day 2023 quando

Torna la giornata globale di shopping in esclusiva per i clienti Amazon Prime. Milioni di clienti Prime in tutto il mondo potranno quindi dedicarsi ad acquisti esclusivi di questa giornata, con offerte irripetibili. L’Amazon Prime Day del 2023 è stato confermato, e il colosso dell’e-commerce ha annunciato la data di questo evento, in linea con le date all’anno passato.

Amazon ha svelato quando si terrà il Prime Day 2023. L’evento avrà luogo a luglio, precisamente si svolgerà l’11 e 12 luglio 2023, anche se le offerte partiranno già dai giorni prima.

Le offerte partono dalla mezzanotte dell’11 luglio fino alle 23:59 del 12 luglio 2023.

Come funziona e offerte

Le offerte di Prime Day solitamente si dividono in tre: le offerte del giorno che durano 24 ore, le offerte lampo, che durano poco sul sito e fino a esaurimento scorte e le offerte a meno di 20 euro.

Attualmente non sappiamo cosa sarà disponibile durante Amazon Prime Day 2023. Come ogni anno ci si aspettano offerte su prodotti di: elettronica, moda, articoli per la casa, giochi e giocattoli, cibo e tanto altro.

Amazon ha annunciato sconti su Amazon Fresh dal 27 giugno; Amazon Supermercato dal 21 giugno, Amazon Music Unlimited dal 21 giugno; Audible dal 21 giugno; Kindle Unlimited dal 21 giugno.

A partire dal 10 luglio, sarà possibile risparmiare fino al 67% sui dispositivi Amazon, tra cui Echo Pop, Echo Dot (5° gen), Echo Auto (2° gen), Echo Show 10 ed Echo Show 15. Si risparmia fino al 63% anche sui dispositivi Fire TV, tra cui Fire TV Stick 4K. In offerta anche Kindle Scribe e Kindle Paperwhite, e dal 3 luglio anche Ring Intercom.

Durante il Prime Day si possono risparmiare fino al 40% su una selezione di prodotti Amazon Launchpad come: Luce notturna con sensore di movimento; Cuscino da viaggio gonfiabile di Blabok; Cuffie con cancellazione del rumore di Srhythm; Dispositivo di epilazione permanente con luce pulsata di Ulike; Scanner per libri professionale; Mini pistola per massaggio muscolare.

Le offerte Amazon Prime Day sono riservate ai membri Prime, e per iscriversi basta pagare 4,99€ al mese o 49,90€ all’anno.