Amazon Prime Day 2025: quando sarà e come funziona

Martina Pedretti | 16 Giugno 2025

L’Amazon Prime Day 2025 è alle porte: quando sarà, come funziona e quali saranno le offerte migliori per gli abbonati al servizio

Amazon Prime Day 2025 quando ci sarà

Torna la giornata globale di shopping in esclusiva per i clienti Amazon Prime. Milioni di clienti Prime in tutto il mondo potranno quindi dedicarsi ad acquisti esclusivi di questa giornata, con offerte irripetibili. Il Prime Day del 2025 per la piattaforma è stato confermato, e il colosso dell’e-commerce ha annunciato la data di questo evento, in linea con le date all’anno passato.

Amazon ha svelato quando si terrà il Prime Day 2025, anche se non la data precisa. L’evento avrà luogo a luglio, e nei prossimi giorni scopriremo esattamente quando.

Come funziona e offerte

Le offerte di Prime Day solitamente si dividono in tre: le offerte del giorno che durano 24 ore, le offerte lampo, che durano poco sul sito e fino a esaurimento scorte e le offerte a meno di 20 euro.

Saranno disponibili tantissimi oggetti durante Amazon Prime Day 2025. Come ogni anno ci sono varie offerte su prodotti di: elettronica, moda, articoli per la casa, giochi e giocattoli, cibo e tanto altro.

Le offerte Amazon Prime Day sono riservate ai membri Prime, e per iscriversi basta pagare 4,99€ al mese o 49,90€ all’anno.