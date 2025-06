Amazon Prime in sconto al 50%: per chi e come attivarlo

News

Martina Pedretti | 16 Giugno 2025

Scopri come attivare un esclusivo sconto del 50% per l’abbonamento Amazon Prime: ecco chi può usarlo e come

Amazon Prime a metà prezzo per i giovani: come funziona lo sconto del 50% per i 18-22enni

Amazon ha lanciato una promozione pensata per chi ha tra i 18 e i 22 anni: l’abbonamento Amazon Prime al 50% di sconto, con tre mesi di prova gratuita e accesso completo a tutti i vantaggi del servizio.

Chi può attivare Prime scontato?

La nuova offerta è pensata per tutti i giovani residenti in Italia tra i 18 e i 22 anni, non solo per gli studenti universitari. Che si stia frequentando l’università, seguendo un corso professionale o affrontando il primo lavoro, è possibile iscriversi a Prime a soli 2,49€ al mese (oppure 24,95€ l’anno) invece del prezzo pieno di 4,99€/49,90€.

Come si attiva l’offerta

Attivare Prime con lo sconto giovani è semplice:

Clicca qui (oppure cerca “Prime 18-22 Amazon”). Verifica la tua età con un documento valido. Inizia i 3 mesi gratuiti. Al termine, potrai continuare con lo sconto del 50%, senza perdere i vantaggi.

Cosa include Amazon Prime?

L’abbonamento a metà prezzo non è una versione ridotta: ti dà accesso a tutti i benefici del Prime completo, tra cui:

Consegne rapide e gratuite su milioni di prodotti, anche in un giorno o in giornata.

su milioni di prodotti, anche in un giorno o in giornata. Prime Video , per guardare film, serie, documentari e sport live (inclusa la Champions League del mercoledì sera).

, per guardare film, serie, documentari e sport live (inclusa la Champions League del mercoledì sera). Prime Gaming , con giochi gratuiti, contenuti speciali e un abbonamento Twitch incluso.

, con giochi gratuiti, contenuti speciali e un abbonamento Twitch incluso. Amazon Music Prime , con 100 milioni di brani in shuffle senza pubblicità.

, con 100 milioni di brani in shuffle senza pubblicità. Amazon Photos , con spazio illimitato per le foto e 5 GB per i video.

, con spazio illimitato per le foto e 5 GB per i video. Reading con Prime , per leggere ebook e riviste senza costi aggiuntivi.

, per leggere ebook e riviste senza costi aggiuntivi. Deliveroo Plus incluso , con consegna gratuita su ordini da ristoranti e supermercati aderenti.

, con consegna gratuita su ordini da ristoranti e supermercati aderenti. Sconti esclusivi moda: 10% extra su una selezione di articoli fashion.

Perché approfittarne?

L’offerta non richiede di essere studenti universitari: è pensata per tutti i giovani italiani in una fascia d’età in cui ogni euro conta. Che tu stia facendo i conti con un budget stretto, cercando il massimo valore da ogni abbonamento o semplicemente voglia goderti serie TV, giochi e spedizioni gratuite senza spendere troppo, Prime a metà prezzo è un’occasione da non perdere.

In un momento della vita in cui ci si affaccia all’indipendenza tra mille sfide e nuove responsabilità, Amazon offre un piccolo aiuto concreto: più intrattenimento, più risparmio, meno spese. Attivare Amazon Prime a metà prezzo tra i 18 e i 22 anni è facile, conveniente e – almeno per i primi tre mesi – anche gratis.