1 Novità di marzo 2021 su Prime Video

Nel mese di aprile 2021 la piattaforma streaming Amazon Prime Video si arricchisce di uscite nuove, alcune novità sono inoltre particolarmente interessanti per gli abbonati.

Tra serie TV non originali, prodotti inediti esclusivi della piattaforma, e nuove stagioni, sono tanti i prodotti in arrivo. Sicuramente tra i titoli più attesi troviamo LOL: Chi ride è fuori, Them e Senza Rimorso di Tom Clancy.

Ecco tutti i titoli in arrivo su Amazon Prime Video a aprile 2021.

LOL: Chi ride è fuori

LOL

01/04/2021

Si tratta di un comedy show condotto da Fedez e Mara Maionchi, composto da sei episodi. Il primo aprile 2021 su Prime Video debuttano i primi quattro.

Il format è una sfida fra dieci comici professionisti che dovranno restare seri per sei ore consecutive provando a far ridere i loro avversari. Chi ride viene eliminato.

Nel cast: Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna.