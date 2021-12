Tutte le novità in arrivo su Amazon Prime Video a dicembre 2021: dalla serie The Ferragnez fino alla saga completa di Harry Potter

Quali sono le serie TV e i film in uscita su Amazon Prime Video a dicembre 2021?

Sicuramente tra i titoli più in vista troviamo la serie The Ferragnez, ma anche la stagione 2 di Alex Rider.

Tra i film invece vedremo Io sono Babbo Natale, l’ultimo film con Gigi Proietti. Inoltre su Prime Video a dicembre debutta tutta la saga di Harry Potter.

Ma ecco la lista completa delle uscite di dicembre 2021 su Amazon Prime Video.

Serie tv originali in arrivo su Prime Video a dicembre

The Ferragnez

Harlem – dal 3 dicembre

Alex Rider (stagione 2) – dal 3 dicembre

– dal 3 dicembre FC Bayern – Behind The Legend – dall’8 dicembre

The Ferragnez – La serie – dal 9 dicembre

– dal 9 dicembre The Expanse (stagione 6) – dal 10 dicembre

Tampa Baes – dal 10 dicembre

The Grand Tour presents: Carnage A Trois (stagione 4) – dal 17 dicembre

Yearly Departed (stagione 2) – dal 23 dicembre

Everybody Loves Natti dal 24 dicembre

Orelsan: Montre Jamais Ça À Personne dal 31 dicembre

I film originali in uscita a dicembre 2021 su Amazon Prime Video

Io sono Babbo Natale – dal 6 dicembre

Encounter – dal 10 dicembre

Being the Ricardos – dal 21 dicembre

La furia di un uomo – Wrath Of Man – dal 27 dicembre

Gli altri film in uscita su Prime Video a dicembre

Harry Potter

Tra i titoli più in vista in uscita a dicembre su Prime Video troviamo sicuramente la saga completa di Harry Potter. Infatti gli otto film usciranno sulla piattaforma streaming a partire dal 1° dicembre 2021. Ma ecco il resto dei film in arrivo:

L’amore bugiardo – Gone Girl – dal 1 dicembre

Tulipani: Amore, onore e una bicicletta

Il 7 e l’8Anche se è amore non si vede

Andiamo a quel paese

La Matassa

Christmas Under the Stars

Vampires

Cogan – Killing Them Softly

Pene d’amor perdute

Un principe tutto mio 3

Robot Chicken Special Dc Comics 1-2-3

Mr Cobbler e la bottega magica

Nut Job – Operazione noccioline

The Point Man – Creato per uccidere

Così è la vita

Tre uomini e una gamba

Il delitto Fitzgerald

Write Before Christmas

State a casa dal – 2 dicembre

The Promise

Recoil – A colpo sicuro – dal 3 dicembre

Harriet – dal 6 dicembre

Io sono Babbo Natale

Security – dal 7 dicembre

Shoreditch – dal 15 dicembre

Nemmeno io ti voglio – dal 20 dicembre

Welcome To The Jungle

Windfall – Pioggia infernale

A un metro da te dal – 21 dicembre

Scusate se esisto!

Beata ignoranza – dal 23 dicembre

A Quiet Place II

Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto – dal 25 dicembre

Il silenzio grande – dal 30 dicembre

