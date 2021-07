1 Prime Video luglio 2021

Nel mese di luglio 2021 la piattaforma streaming Amazon Prime Video si arricchisce di uscite nuove, alcune novità sono inoltre particolarmente interessanti per gli abbonati.

Tra serie TV non originali, prodotti inediti esclusivi della piattaforma, e nuove stagioni, sono tanti i prodotti in arrivo. Sicuramente tra i titoli più attesi troviamo El Cid 2, Making the Cut 2, La guerra del domani e Jolt.

Ecco tutti i titoli in arrivo su Amazon Prime Video a luglio 2021.

La guerra di domani

dal 2 luglio su Prime Video

Su Prime Video a luglio arriva il film originale La guerra del domani.

Si tratta di una pellicola fantascientifica che parla di Dan Forester che, dopo l’arrivo di un gruppo di viaggiatori nel tempo provenienti dal 2051, parte insieme a suo padre e a una scienziata per combattere la guerra di domani e sconfiggere una letale razza aliena che potrebbe portare alla fine dell’umanità.

Nel cast Chris Pratt.