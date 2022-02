Tutte le novità in uscita su Prime Video a febbraio 2022: serie Tv e film in arrivo, da LOL 2 a La Fantastica Signora Maisel stagione 4

Prime Video febbraio 2022

A febbraio 2022 si arricchisce il catalogo di Amazon Prime Video.

Tante sono le uscite che gli abbonati alla piattaforma streaming potranno gustarsi in esclusiva, dal film Ti odio, anzi no, ti amo, alla seconda stagione di LOL.

Ma ecco tutti i film e le serie TV in arrivo a febbraio 2022 su Prime Video.

Come ti ammazzo il bodyguard 2 – La moglie del sicario

Come ti ammazzo il bodyguard 2 – La moglie del sicario

dal 2 febbraio

Su Prime Video debutta anche il film Come ti ammazzo il bodyguard 2 – La moglie del sicario,

Nel cast Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman, Salma Hayek, Frank Grillo e Antonio Banderas.

Reacher

dal 4 febbraio

Su Prime Video debutta la prima stagione di Reacher, una serie thriller basata sull’omonima serie letteraria scritta da Lee Child.

La trama segue la storia di Jack Reacher, un investigatore veterano della polizia militare che deve vedersela con un’accusa di omicidio.

With Love

With Love

dal 11 febbraio

Su Prime Video arriva anche la prima stagione della romantic comedy With Love che segue le vicende dei Fratelli Diaz alla ricerca dell’amore e di uno scopo nella vita.

Emeraude Toubia, Mark Indelicato, Isis King, Vincent Rodriguez III e Rome Flynn nel cast.

I Want You Back

dal 11 febbraio

Il film I Want You Back racconta la storia di Peter ed Emma, entrambi lasciati dai loro partner e con un piano per riconquistarli, ponendo fine alle loro attuali relazioni.

Ti odio, anzi no, ti amo

The Hating Game

dal 14 febbraio

Su Prime Video arriva la commedia romantica con Lucy Hale e Austin Stowell Ti odio, anzi no, ti amo!.

Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Sally Thorne.

La Fantastica Signora Maisel stagione 4

La Fantastica Signora Maisel stagione 4

dal 18 febbraio

Su Prime Video debutta la quarta stagione de La Fantastica Signora Maisel.

La storia con protagonista Rachel Brosnahan torna a conquistare i fan.

Dangerous

dal 21 febbraio

Su Prime Video debutta in anteprima esclusiva, il film con Scott Eastwood, Dangerous.

LOL: Chi ride è fuori stagione 2

LOL 2

dal 24 febbraio

La seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori è in arrivo, condotta da Fedez e Frank Matano.

Nel cast Virginia Raffaele, Mago Forest, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Corrado Guzzanti, Tess Masazza, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli e Max Angioni.

Le altre serie in arrivo a febbraio

Fragolina Dolcecuore stagione 2, dal 1 febbraio

Il bello delle donne stagioni 1-3,

The Vampire Diaries stagione 8,

Criminal Minds: Suspect Behavior stagione 1, dal 7 febbraio

Criminal Minds: Beyond Borders stagioni 1-2;

Real Madrid: la leggenda bianca, dall’11 febbraio

Bleach stagioni 8-9, dal 25 febbraio

Altri film in arrivo a febbraio

Green Book, dal 1 febbraio;

Vice – l’uomo nell’ombra;

Come ti ammazzo il bodyguard;

The Imitation Game;

I più grandi di tutti;

Il mistero della casa del tempo;

The United Way;

Ma che bella sorpresa;

Puoi baciare lo sposo;

Fuga di cervelli;

Faccio un salto all’Avana;

Italiano medio;

Vengo anch’io;

Benvenuti al nord;

L’agenzia dei bugiardi;

Quel bravo ragazzo;

Il grande salto;

Tutto molto bello;

Forever Young;

Prova a prendermi;

Spiderwick – Le cronache;

Drillbit Taylor;

La vita è meravigliosa;

Venerdì 13;

Top Gun;

Star Trek – La nemesi;

Four Brothers – Quattro fratelli;

Il principe cerca moglie;

L’ultimo dominatore dell’aria;

Colazione da Tiffany;

School Of Rock;

S.O.S. fantasmi;

Case 39;

Zoolander;

Star Trek;

G.I. Joe – La nascita dei Cobra;

Bumblebee;

Mission: Impossible – Fallout;

Minority Report;

Sliver;

Barnyard – Il cortile;

I Love You, Man;

Young Adult;

A Beautiful Mind;

Il dittatore;

Punto di non ritorno;

Zoolander 2;

Overlord;

Revolutionary Road;

Flashback, dal 4 febbraio;

L’assistente della star, dal 9 febbraio;

L’eroe dei due mondi, dal 11 febbraio;

Nove lune e mezza, dal 12 febbraio;

Benvenuti in casa Esposito, dal 13 febbraio;

Io rimango qui, dal 14 febbraio

Cosa mi lasci di te, dal 14 febbraio

Un uomo tranquillo dal 21 febbraio;

Robin Hood – L’origine della leggenda, dal 22 febbraio;

Rooney, dal 24 febbraio;

Fire City End of Days, dal 25 febbraio

Il manuale degli appuntamenti, dal 28 febbraio

The Beach House

Donnie Darko

The Photograph.

