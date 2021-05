Among Us gratis su PC: disponibile al download gratuito su Epic Games

Among Us è gratis su PC e sarà disponibile al download gratuito su Epic Games fino al 3 giugno: tutte le novità del titolo in arrivo

Come ogni giovedì, Epic Games Store permette ai suoi utenti di accedere a nuovi titoli gratuiti e questa volta tocca al popolare ee amatissimo Among Us. Il gioco di Innersloth è infatti disponibile al download gratuito sul sito in questione.

Fino alle 17:00 del 3 giugno, scaduta quindi la settimana di gratuità del titolo, chi vuole potrà riscattare Among Us gratis. Successivamente il titolo sarà aggiunto al proprio account Epic. Poi potrà anche essere inserito tra i propri giochi della libreria di Steam, per giocare online con amici o con sconosciuti da tutti le parti del mondo.

Among Us è stato il gioco più scaricato di tutti i tempi, diventando il più popolare proprio durante la pandemia. Infatti il titolo si presta in modo particolare all’online a distanza, perfetto per i momenti di lontananza causati dal lockdown.

Se quindi non si è ancora acquistata la versione per PC, questa è l’occasione giusta per recuperarlo in modalità del tutto gratuita, invece che al prezzo di 3,99 euro. Il party game per 4-10 giocatori da giocare online e in locale, tutto a base di lavoro di squadra e tradimenti nello spazio è disponibile anche per Nintendo Switch, al prezzo di 4,29 euro. Presto inoltre Among Us debutterà anche su PlayStation.

Di recente Innerslot ha annunciato che si aggiungono nuove colorazioni per il proprio avatar di Among Us. Infatti al team di impostori e crewmate si uniranno anche Grigio e Rose, che per ora non facevano parte della rosa dei colori. Oltre a questi ci saranno altri quattro nuovi colori. Assieme a questo aggiornamento si attiverà anche una modalità per giocare in 15 giocatori, cinque in più rispetto al passato. Maggiori informazioni sul prossimo update del gioco saranno rivelate il 10 giugno durante il Summer Game Fest.

