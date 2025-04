Anche su Facebook arrivano gli account per adolescenti

News

Martina Pedretti | 9 Aprile 2025

Facebook

Dopo Instagram anche Facebook apre ai Teen Account

Meta sta introducendo nuove funzionalità di protezione per gli utenti adolescenti, ampliando l’offerta di account sicuri anche su Facebook e Messenger, dopo il lancio su Instagram. Questi aggiornamenti mirano a garantire esperienze online più sicure per i giovani, per tutelarli dai potenziali rischi delle sue piattaforme per l’utenza adolescenziale.

Gli account per adolescenti ora arriveranno anche su Facebook e Messenger, replicando la protezione già introdotta su Instagram. Questi nuovi account offriranno misure di sicurezza simili, come la limitazione di contenuti inappropriati, la protezione dai contatti indesiderati e opzioni per aiutare a gestire meglio il tempo trascorso online. La distribuzione di questi account inizierà negli USA, Regno Unito, Australia e Canada, con l’intenzione di estenderli presto ad altri paesi.

Questi aggiornamenti fanno parte di un progetto di Meta per migliorare la sicurezza delle sue piattaforme per gli adolescenti. Solo lo scorso anno, Instagram aveva già introdotto nuove funzionalità di privacy, limiti sugli utenti da contattare, modalità di sospensione e restrizioni sui contenuti dannosi, con l’obiettivo di proteggere meglio i giovani utenti.

Secondo Instagram, i dati mostrano che le misure di sicurezza stanno avendo un impatto positivo. Infatti, il 97% degli adolescenti tra i 13 e i 15 anni ha mantenuto attive le restrizioni di privacy introdotte, confermando che la maggior parte degli utenti apprezza le protezioni integrate. Sebbene gli adolescenti possano decidere di disattivare alcune di queste misure, i numeri suggeriscono che pochi scelgono di farlo, confermando l’efficacia delle funzionalità nel garantire un’esperienza sicura.

Con queste novità, Meta non solo risponde alle preoccupazioni sulla sicurezza online, ma offre anche ai genitori strumenti per avere maggiore controllo sulle attività digitali dei propri figli.