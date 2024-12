News

Martina Pedretti | 11 Dicembre 2024

Instagram

Su Instagram arrivano gli Account Teen: ecco cosa cambia, come funzionano e quali sono i loro limiti per i giovani utenti

Instagram lancia gli Account Teen, una nuova funzionalità per proteggere gli utenti di età compresa tra 13 e 17 anni. Ma come funziona la novità, approdata anche in Italia?

Come funzionano gli account teenager su Instagram

Meta ha annunciato l’introduzione di account dedicati ai teenager su Instagram, pensati per i nuovi utenti di età inferiore ai 18 anni, con una serie di limiti di utilizzo. Il social ha specificato che tali restrizioni arriveranno progressivamente anche agli account già esistenti utilizzati da minori entro i successivi 60 giorni.

Questa novità coinvolgerà quindi gli utenti sotto i 18 anni, che vedranno il proprio profilo trasformato automaticamente. Gli utenti minorenni riceveranno una notifica che li informerà dell’arrivo del nuovo formato. Nei 7 giorni successivi potranno quindi scoprire come funzionano le novità. Dopo questo periodo, il profilo si aggiornerà da solo.

Cosa cambia

I giovani utenti dovranno quindi sottostare a queste nuove regole.

Profilo privato di default : Solo chi invia una richiesta e viene accettato potrà seguire l’account.

: Solo chi invia una richiesta e viene accettato potrà seguire l’account. Controllo sui messaggi : Sarà possibile ricevere messaggi solo da persone seguite o con cui si è già in contatto.

: Sarà possibile ricevere messaggi solo da persone seguite o con cui si è già in contatto. Contenuti limitati : Appariranno solo contenuti adeguati ai minori, escludendo materiali violenti o inappropriati come risse o promozioni di interventi estetici.

: Appariranno solo contenuti adeguati ai minori, escludendo materiali violenti o inappropriati come risse o promozioni di interventi estetici. Filtri contro insulti e offese : Insulti e commenti offensivi saranno filtrati sia nei commenti pubblici che nei messaggi diretti.

: Insulti e commenti offensivi saranno filtrati sia nei commenti pubblici che nei messaggi diretti. Notifiche di pausa : Dopo 60 minuti di utilizzo dell’app, Instagram invierà una notifica per incoraggiare una pausa.

: Dopo 60 minuti di utilizzo dell’app, Instagram invierà una notifica per incoraggiare una pausa. Blocco delle notifiche: Nessuna notifica arriverà tra le 22 e le 7 del mattino.

Per i minori sotto i 16 anni che desiderano modificare queste impostazioni, sarà necessario richiedere l’autorizzazione di un genitore, associato al proprio account. Le modifiche relative ai profili per adolescenti includono la possibilità per i genitori di impostare limiti di tempo giornalieri per l’uso dell’app, bloccare l’accesso in determinati orari. Inoltre è possibile vedere con chi i loro figli stanno messaggiando e monitorare le categorie di contenuti visualizzate.

Instagram, inoltre, ha annunciato che utilizzerà una nuova tecnologia per individuare i minori e assicurarsi che i loro account vengano convertiti automaticamente in Teen Account, impedendo così di aggirare queste restrizioni con una falsa data di nascita.

L’annuncio arriva una settimana dopo che il governo australiano ha proposto di limitare l’accesso ai social media per i minori. Meta ha dichiarato che gli Account Teen si applicheranno ai nuovi iscritti a Instagram. Successivamente saranno poi estesi anche agli utenti adolescenti già presenti sulla piattaforma.

Antigone Davis, direttrice globale della sicurezza di Meta, ha spiegato che la decisione di introdurre gli Account Teen nasce dalle preoccupazioni dei genitori, non da leggi o proposte governative.

Davis non ha escluso la possibilità di estendere queste modifiche anche a Facebook in futuro. Tuttavia ha affermato che l’azienda valuterà quali misure potrebbero essere appropriate per le diverse piattaforme.