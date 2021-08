Anche su WhatsApp per Android arrivano le nuove emoji

Come al solito, gli utenti di Android ricevono l’aggiornamento delle nuove emoji solamente qualche mese dopo l’update di iOS. Infatti sono in arrivo per i possessori di un device Android, su WhatsApp, le faccine che fanno parte di iOS 14.5.

Al momento l’update ha debuttato sui sistemi Android in Beta, come riporta WABetainfo. Si tratta dell’aggiornamento 2.21.16.10, che include nell’app di WhatsApp tante nuove emoji, già arrivate su iOS 14.5 qualche mese fa. Pur essendo un update minore dell’app di messaggistica, per gli utenti di Android si tratta di un passo avanti, dato che ora potranno inviare molte nuove emoticon ai propri contatti.

Queste emoji fanno parte della serie di aggiunte già debuttate su Apple, che ora potranno essere utilizzate anche al di fuori dei sistemi dell’azienda. Vaccini, donne con la barba, coppie con maggiore inclusività: queste sono le premesse per le nuove emoji del 2021, che fanno parte dell’aggiornamento di WhatsApp per Android.

Oltre a nuove emoji per il 2021, arrivano anche alcune modifiche di alcune già esistenti, per renderle più consone ai tempi che corrono. La siringa con il sangue rosso su tutte, si trasformerà in una siringa per il vaccino. Insomma, gli eventi attuali sembrano aver influenzato anche il look delle nuove emoji. Infatti anche l’emoji con la mascherina non avrà più un’espressione triste, ma avrà gli occhi contenti.

Sono più di 200 le novità previste per questo update, e l’inclusività è sicuramente la protagonista. Tra le nuovissime emoji mai viste: la faccina che sospira, una con gli occhi a spirale, una tra le nuvole. Su Whatsapp per Android arrivano anche nuovi cuori, quello in fiamme e quello con le bende. Invece per quanto riguarda altri cambiamenti di emoji già esistenti, le cuffie nere diventano bianche, per assomigliare il più possibile alle AirPods Max. Infine il personaggio che si arrampica sulla roccia ora avrà un casco, per mandare un messaggio sulla sicurezza.

Queste nuove emoji del 2021 sono state approvate dal Consorzio Unicode a settembre, e la prima azienda a pubblicarle è stata Apple. Successivamente anche WhatsApp per Android ha reso disponibili le nuove faccine. A questo link di Emojipedia è possibile vedere tutte le novità in arrivo nel mondo emoji.

