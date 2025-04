Android introduce il riavvio forzato dello smartphone dopo tre giorni di inattività

News

Nicolo Figini | 16 Aprile 2025

Android

Stando alle ultime notizie, gli smartphone Android godranno di una nuova funzione che aiuterà a proteggerli da eventuali furti. Sta per arrivare il riavvio forzato dopo tre giorni di inattività.

Riavvio forzato su Android

Molto presto su tutti i dispositivi Android sarà presente una nuova funzione che prende il nome di “inactivity reboot“. Dopo alcune indiscrezioni, infatti, pare che nel corso del mese di aprile verrà inserita con la versione 25.14 dell’applicazione.

Ma a che cosa serve e come funziona? Stando a quanto riporta anche il sito HDBlog, lo strumento andrà a riavviare lo smartphone o un altro dispositivo con all’interno questo sistema operativo dopo un certo periodo di inutilizzo. La finestra di tempo scelta è quella di 72 ore, ovvero tre giorni interi.

Così come nel caso di iOS 18, che presenta la medesima funzione, anche in questo caso l’introduzione deriva dal volere garantire la privacy degli utenti. Qualcuno potrebbe smarrire il proprio cellulare e un malvivente potrebbe tentare di sbloccarlo. Se questa persona non ci riuscisse entro le 72 ore, questo si riavvierebbe.

Il riavvio lo riporta allo stato in cui l’accesso ai dati crittografati è ancora più complesso rispetto agli stadi successivi al primo sblocco. Motivo per il quale viene richiesto il PIN ancor prima del codice inserito successivamente dal proprietario. Viene, infine, riferito che perché tale funzione Android possa essere disponibile a pieno regime potrebbero volerci ancora alcune settimane, nonostante inclusa nella versione 25.14 del sistema operativo.

vi terremo aggiornati con tutte le news sul caso non appena ne sapremo di più. Di certo questo nuovo tool andrà a vantaggio di tutte le persone e tornerà utile in caso di estrema necessità.