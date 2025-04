News

Nicolo Figini | 16 Aprile 2025

Robot

RoboCake è stata inventata per essere una torta nuziale robotica interamente commestibile. Ecco i dettagli

Avete mai pensato di poter mangiare le componenti meccaniche di un robot? Da oggi sarà possibile grazie alla RoboCake , una torta nuziale robotica e commestibile.

Una RoboCake commestibile

Avete mai anche solo immaginato di poter mangiare una torta fatta anche di componenti meccaniche? Oggi questa fantasia è diventata realtà grazie alla collaborazione tra l’Istituto Italiano di Tecnologia e il Politecnico di Losanna, che hanno collaborato con esperti in scienza degli alimenti e famosi pasticceri.

Tutti loro hanno dato origine alla RoboCkae, una torta nuziale robotica interamente commestibile presentata all’Expo 2025 di Osaka. Un esperimento che mira ad avere un ruolo fondamentale nel futuro, in quanto il responsabile del Laboratorio di Sistemi Intelligenti dell’Epfl ha affermato che l’obiettivo è quello di ridurre i rifiuti elettronici e gli sprechi alimentari.

La RoboCake, infatti, al suo interno presenta molte parti commestibili e materiali elettronici a basso impatto ambientale. Gli orsetti gommosi in gelatina, per esempio, sono alimentati da un sistema che inietta in loro dell’aria grazie alla quale testa e braccia si muovono.

Ma non finisce qui perché le batterie della torta nuziale robotica sono del tutto commestibili. Il gusto avvertito è quello del cioccolato fondente, che poi lascia spazio a un sapore leggermente più acido. In questo caso si tratta della presenza di un elettrolita commestibile al suo interno, come riporta anche l’ANSA.

Secondo Mario Caroni dell’Istituto Italiano di Tecnologia, tale innovazione potrebbe portare a ridurre i rifiuti elettronici notevolmente. Ad oggi questi sono stimati a 40 milioni di tonnellate all’anno, un numero veramente impressionante. Vedremo cosa succederà in futuro e se davvero potremo ingerire in tranquillità vari componenti meccaniche all’interno degli alimenti. Vi terremo aggiornati con i prossimi viluppi.