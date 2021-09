Animal Crossing Direct ottobre: quando ci sarà e diretta streaming

Nintendo annuncia il Animal Crossing New Horizons Direct per il mese di ottobre: quando ci sarà, novità e diretta streaming.

Animal Crossing Direct quando e orario

Durante il Nintendo Direct di settembre, è stato annunciato un secondo Direct in arrivo a ottobre, incentrato unicamente sul gioco Animal Crossing New Horizons. Infatti durante l’evento dell’azienda di Kyoto non è stato dedicato troppo tempo al titolo, ma comunque i giocatori hanno potuto scoprire qualche novità. Ma quando sarà quindi l’Animal Crossing Direct? Lo speciale evento dedicato è fissato per il mese di ottobre. Maggiori informazioni sull’ora e sulla data precisa saranno rivelate nei prossimi giorni. Sull’account di Fuffi presto si potrà scoprire la data esatta! Non sappiamo nemmeno quanto durerà questo Direct, anche se possiamo aspettarcelo non lungo quando quello di Nintendo, che ha tenuto gli appassionati attaccati allo schermo per 40 minuti.

Sappiamo inoltre che questo Direct dedicato ad Animal Crossing parlerà di un prossimo aggiornamento che arriverà nel mese di novembre.

Trailer aggiornamento di novembre

Con un video trailer, Nintendo ha annunciato il tema centrale dell’aggiornamento di novembre di Animal Crossing. Su New Horizons arriva l’attesissimo Bartolo e la sua caffetteria La Piccionaia che sarà situata in una sala alla sinistra del secondo piano del museo, proprio affianco alla galleria d’arte. Questo quanto rivelato durante il Direct di settembre, dato che maggiori informazioni saranno svelate solamente con l’evento di novembre dedicato proprio ad Animal Crossing New Horizons. Ma ecco il teaser:

Animal Crossing Direct diretta streaming

Per seguire il Animal Crossing di ottobre 2021, basterà collegarsi in diretta al canale YouTube della controparte italiana di Nintendo, che infatti gestirà la messa online dell’evento. Infatti, collegandosi alla pagina, si potrà seguire in live streaming la trasmissione. Il link sarà disponibile prossimamente. Presto aggiorneremo l’articolo con tutte le novità.

