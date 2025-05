L’app Google per iOS introduce il pulsante “semplifica”: a cosa serve

News

Nicolo Figini | 19 Maggio 2025

Google

Volete leggere dei testi scientifici o altri articoli che non siete soliti capire a causa del linguaggio troppo complicato? Google ha aggiunto un nuovo pulsane che permetterà all’AI di semplificare i concetti per tutti.

Nuovo pulsante di Google

Volete iniziare a capire con molta più facilità alcuni testi che risultano ostici se non avete studiato una determinata materia? Da adesso si potrà grazi a una nuova funzione di Google. Immaginate di avere davanti ai vostri occhi un testo scientifico che parla di una condizione medica mai sentita con parecchi dettagli che solo un esperto del settore potrebbe riuscire a comprendere.

Tutto ciò è possibile grazie all’opzione “Semplifica” nel pannello “Altre azioni” accanto a “Cerca” e “Traduci“. Una funzionalità che permetterà all’app di fornire una versione riformulata e scritta con termini più accessibili all’utente.

Dietro a tutto ciò abbiamo, ovviamente, l’intelligenza artificiale di Gemini. L’obiettivo, infatti, è quello di rendere maggiormente chiaro un concetto riformulando idee complesse con precisione ed evitando l’esclusione di dettagli importanti per la comprensione e la chiarezza.

Il nuovo testo, in questo modo, renderà più fluido anche un eventuale studio per gli studenti di un settore alle prese con un libro molto complicato. Si potrà avere a mente il significato generico di un paragrafo per poi andare a studiare nel dettaglio i termini specifici e opportuni in quel settore.

Attraverso vari studi, infatti, Google ha evidenziato come il testo scritti nella versione più semplificata abbia una maggiore utilità. Questo comporta anche un miglioramento nella memorizzazione delle informazioni in svariati ambiti. Voi userete la nuova funzione? Senza ombra di dubbio si preannuncia interessante e molto conveniente in termini di tempo.