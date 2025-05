News

Nicolo Figini | 19 Maggio 2025

Vi riveliamo quale sarà il prezzo di AirCar, la prima macchina che si trasformerà in un vero e proprio aereo in pochissimi secondi. Ecco il video e i dettagli.

La macchina voltante AirCar

Avete mai sognato di poter volare da una parte all’altra del mondo solo grazie alla vostra macchina? Uno scenario che a oggi abbiamo visto solamente nei film e che non è mai stato traslato nella realtà a causa delle difficoltà nella realizzazione. Pare, però, che molto presto tutto questo potrebbe cambiare grazie a un’azienda che ha sede in Slovacchia.

LEGGI ANCHE: Smartphone, una ricerca dimostra che i bambini soffrono di ‘ansia da schermi’

Qui sotto potete vedere il video che vi mostra in anteprima la AirCar, una macchina volante perfettamente funzionante in grado di trasformarsi in un aeroplano in soli 90 secondi. Il profilo Twitter NEXTA rivela che il modello ha superato un totale di 200 test di volo e ci si sta preparando alla produzione di massa.

Klein Vision has certified their flying car, AirCar, which transforms into an airplane in only 90 seconds.



Sales are set to begin in early 2026 at a starting price of $800,000. pic.twitter.com/X95i1Cfncb — Pop Base (@PopBase) May 15, 2025

L’obiettivo è quello di cominciare a immettere sul mercato l’AirCar entro il 2026 e con un prezzo di partenza di 800mila euro. di sicuro non stiamo parlando di un costo economico o di un velivolo che tutti saranno in grado di acquistare, visti anche gli elevati costi di produzione.

Tra i dettagli più tecnici, inoltre, sappiamo che avrà un’autonomia di mille chilometri e una velocità di 250 km/h. Per quanto riguarda il rifornimento non abbiamo alcuna informazione in questo momento ma sicuramente maggiori dettagli verranno rilasciata nel prossimo futuro.

LEGGI ANCHE: WhatsApp sta testando la condivisione degli aggiornamenti di stato

Una data di uscita ufficiale e precisa non è ancora stata rivelata ma vi terremo aggiornare nel caso in cui ci fosse qualcuno interessato all’acquisto. L’AirCar entusiasma da una parte ma preoccupa anche alcuni utenti del web, in quanto la ritengono una macchina piuttosto pericolosa.