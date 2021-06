Android 12 Beta 2.1 è arrivata: novità e tutti i problemi risolti

Google ha annunciato che Android 12 Beta 2.1 è in distribuzione. Come per le precedenti Beta e Developer Preview, questo tipo di aggiornamento minore porta con sé solo dei bug fix e non molte altre novità.

Questa versione della patch contiene alcune correzioni per i problemi segnalati da sviluppatori e utenti. Se si utilizza Android 12 Beta su Pixel, è in arrivo un aggiornamento a breve. Ecco infatti un un elenco dei problemi risolti con Android 12 Beta 2.1:

Impossibilità di accedere a diversi elementi del Lock Screen;

Mancanza di informazioni varie come meteo ed elementi del calendario nel widget At A Glance;

Scatti e altri glitch grafici nelle animazioni di accesso alle app recenti, con navigazione a gesture attiva;

Indicatori dell’accesso a microfono e fotocamera che rimanevano attivi fino al riavvio del telefono;

Con l’emulatore ufficiale di Android i dispositivi virtuali non riuscivano a connettersi a internet;

Alcuni casi di dispositivo bloccato nella procedura di prima configurazione dopo aver installato la Beta.

Android 12 Beta 2.1 è in arrivo quindi su tutti gli smartphone che supportano l’aggiornamento, cioè Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G e Pixel 5.

La Beta 2 è già disponibile da circa due settimane, e include invece novità più rilevanti, come la dashboard privacy, funzioni per il microfono e la fotocamera, e un miglioramento della connettività Wi-Fi rivista e migliorata. Prima del definitivo aggiornamento di sistema stabile, Google prevede ancora due Beta, la 3 e la 4.

PCProfessionale © riproduzione riservata.