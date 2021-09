Su Netflix ora si può giocare ai videogiochi anche in Italia: ecco la lista dei cinque titoli giocabili arrivati sul servizio streaming

I videogiochi di Netflix

Netflix lancia in Italia a partire da oggi, 28 settembre, cinque giochi giocabili su dispositivi Android! Già da tempo la notizia circolava sul web, ma ora è finalmente diventata realtà, e Netflix è ufficialmente entrata a far parte del mondo dei videogiochi. Ma quali sono i titoli disponibili in streaming per essere giocati?

A partire da oggi quindi, gli abbonati italiani a Netflix potranno accedere ai primi cinque videogiochi su dispositivi mobile Android. Questi videogiochi includono Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Card Blast, Teeter Up, e Shooting Hoops. Si tratta del primo lancio a tema realizzato dalla piattaforma, offerto in esclusiva all’interno dell’abbonamento a Netflix, senza pubblicità né acquisti in-app.

I cinque giochi lanciati da Netflix in Italia sono compresi all’interno dell’abbonamento di ogni iscritto alla piattaforma. Questi infatti sono disponibili in sezione dedicate, ma sono scaricabili solamente su Google App Store, per dispositivi Android. Scopriamo quindi le sinossi di questi giochi che hanno aperto il mondo dei videogame a Netflix.

Stranger Things 1984

Il primo gioco di Netflix è ispirato alla serie originale Stranger Things, e sviluppato da BonusXP.

Vivi insieme a Hopper e ai ragazzi incredibili missioni a Hawkins e nel Sottosopra in questa avventura retrò stilizzata con tanti oggetti da collezionare.

Stranger Things 3: Il gioco

Il secondo titolo di Netflix è sempre ispirato a Stranger Things e sempre sviluppato da BonusXP.

Scegli uno dei 12 personaggi di Stranger Things 3: Il Gioco e combatti in una Hawkins pixellata. Forma un team con i tuoi amici o avventurati nel Sottosopra in solitaria.

Card Blast

Sviluppato invece da Rogue Games è il gioco di Netflix intitolato Card Blast e che quindi è a tutti gli effetti un gioco di carte.

Realizza una mano vincente, e magari metti a segno un full, in questo gioco dai ritmi serrati perfetto per chi vuole cimentarsi ogni tanto con il poker.

Shooting Hoops

Shooting Hoops è sviluppato da Frost Pop ed è un gioco di basket, che approda nella libreria di titoli Netflix.

Una palla da basket provvista di fucile spara freccette? Grande idea! Scagliale nella giusta direzione per centrare il canestro e il gioco è fatto.

Teeter Up

Anche Teeter Up è sviluppato per Netflix da Frost Pop, ed è una specie di flipper.

Niente draghi né mostri: lo scopo qui è far entrare la pallina nel buco muovendo la piattaforma per contrastare la gravità e le leggi della fisica.

