Netflix sembra non volersi fermare e estendere il suo business a mercati ai quali non si è ancora approcciato. Infatti sembra che l’azienda si voglia approcciare a un settore che finora non ha avuto contatti con la piattaforma streaming, ma che potrebbe allargare il suo pubblico e il suo guadagno annuale. Netflix, secondo un report di The Information, sembra infatti che stia pensando di approcciarsi al mondo dei videogiochi in streaming.

L’azienda, come dichiarato dal sito, sta cercando di assumere un dirigente per supervisionare un’espansione in campo videogiochi. Questo è un chiaro segno che la piattaforma voglia intensificare i suoi sforzi per crescere oltre il tradizionale intrattenimento cinematografico. La notizia arriverebbe direttamente da fonti interne, che stanno lavorando al progetto.

Nelle ultime settimane, Netflix ha contattato dirigenti veterani dell’industria dei videgiochi per farli entrare a far parte dell’azienda. Sebbene la società si sia già occupata di giochi – ad esempio, ha creato il gioco basato su “Stranger Things” con uno sviluppatore esterno – sta cercando di aumentare i suoi investimenti nel settore. Una delle opzioni di cui la società ha discusso è offrire un pacchetto di giochi simile all’offerta di abbonamento online di Apple, Apple Arcade, ha detto una fonte.

Vista la concorrenza che permea il settore dei videogiochi, Netflix è alla ricerca di persone che possano garantire la qualità del prodotto. L’azienda è attratta infatti dal successo che il mondo videoludico ha avuto in particolare dopo il primo lockdown. Sale la domanda e di conseguenza anche l’offerta, e l’obiettivo di Netflix è di offrire sempre più novità ai suoi utenti. Basti pensare che, oltre all’approcciarsi al mondo dei videogiochi, sta pensando anche di lanciare il suo personale social network.

Non è chiaro per il momento quali idee abbia stagliato Netflix in merito a genere e tipologia di videogiochi. Infatti non sappiamo ancora se l’obiettivo è quello di aprire una nuova piattaforma dedicata interamente al gaming in streaming. In passato l’azienda si era già approcciata all’interattività con il film Bandersnatch di Black Mirror, la serie di Bear Grills e più recentemente con il film di Unbreakable Kimmy Schmidt. Presto capiremo di più sul progetto.

