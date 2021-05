Su WhatsApp è in arrivo un nuovo archivio per silenziare e non vedere più le chat inutilizzate: ecco come archiviare le conversazioni

Dapprima si immaginava che WhatsApp stesse pensando a una modalità vacanza, per archiviare le chat e silenziarle senza però abbandonarle. Tuttavia l’azienda sta semplicemente lanciando una nuova versione del suo archivio, proponendo una funzione inedita ai suoi utenti. Come archiviare quindi le chat su WhatsApp?

Inizia già ad arrivare su alcuni smartphone il nuovo archivio di WhatsApp, per spostare le chat in una sezione a parte a tempo indeterminato, senza però uscire da eventuali gruppi. Ormai è trascorso più di un anno da quando gli sviluppatori hanno annunciato di essere al lavoro su una smile novità. L’obiettivo era di migliorare l’uso dell’archivio delle chat. Per il momento infatti l’archivio funziona facendo scomparire le conversazioni inattive, che però tornano in cima alla lista quando qualcuno scrive un messaggio al suo interno. In questo modo non si elimina del tutto la chat dalla propria home, ma la si vede riapparire se qualche partecipante interagisce al suo interno.

Come funziona quindi archiviare le chat con la nuova versione? Con la novità in arrivo su WhatsApp gli utenti potranno ignorare del tutto una chat, eliminando le notifiche dei gruppi e togliendo dalla propria vista la conversazione.

Su WhatsApp si avrà a disposizione un bottone per determinare che le chat archiviate rimangano dentro all’archivio anche nel caso in cui un partecipante o più continui a scrivere al loro interno. Così facendo si potrà facilmente ignorare un gruppo che non suscita più interesse. Inoltre il nuovo archivio di WhatsApp declassa in automatico le chat rimaste inattive da più di 2 mesi. Così la schermata principale delle chat rimarrà più pulita, e senza chat inutilizzate ormai da anni.

Il nuovo archivio dovrebbe arrivare su WhatsApp prossimamente, anche se la novità ha già debuttato sull’app di un ristretto numero di utenti. Infatti WABetaInfo riporta che l’aggiornamento è in via di distribuzione. Per chi non vedesse ancora la novità, sicuramente questa arriverà sul proprio smartphone nel corso delle prossime settimane. In questi giorni è arrivata anche la funzione per velocizzare i messaggi vocali.

