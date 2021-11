Su Instagram è arrivato un adesivo Tocca a te: uno strumento per caricare le foto nelle Storie in formato catena. Come funziona e cos'è

Su Instagram si sta diffondendo un nuovo trend, che consente alle persone di caricare una storia chiedendo ai propri follower di condividere ulteriori foto, come una catena. La funzione ha dato il via a una tendenza che da allora ha preso il nome di “Pubblica le tue foto di tramonti“, in cui gli utenti caricano le loro foto del sole che si corica. In realtà si tratta di un nuovo adesivo dell’app, dal nome Tocca a te.

Cos’è Tocca a te di Instagram

Se il vostro feed delle storie è stato invaso da questo tipo di foto e non avete capito perché o come si fa, ecco una guida alla nuova funzione a catena di Instagram, da rintracciare nell’adesivo Tocca a te.

Dall’ultimo aggiornamento di Instagram, gli utenti possono caricare foto in un formato simile a un album. Sebbene non sia stato intenzionale creare una tendenza di foto di tramonti, il nuovo strumento a catena è diventato da subito popolare con oltre un milione di foto condivise finora.

Come funziona Tocca a te

Ma come funziona Tocca a te? L’adesivo prevede che un utente di Instagram pubblichi nella sua storia una didascalia che chiede agli altri utenti di condividere con la propria foto di un determinato tipo. Chiunque è quindi in grado di aggiungere la propria foto, nelle storie, e la catena continua. Con lo strumento gli utenti possono richiedere foto di animali domestici, di cibo, di tramonti e di qualsiasi altra cosa immaginabile.

Come si può partecipare a questo nuovo trend? Se ci si vuole unire alla nuova tendenza di Instagram e condividere una foto del proprio cane o gatto, o di qualsiasi altra cosa, è molto semplice e veloce. Per usare lo sticker altrui, per prima cosa, bisogna fare click sulla storia di Instagram di un utente che ha usato la nuova funzione. Oltre alla foto stessa, si potrà vedere una casella bianca che include la catena.

Dopo aver fatto click sulla casella, nella parte inferiore dello schermo apparirà una casella blu con scritto “Tocca a te“. Facendo tap si aprirà la fotocamera, oppure si potrà attingere a un contenuto della propria libreria Instagram. Così facendo la propria foto si unirà alla catena di scatti del tramonto.

Se invece la catena la si vuole creare da zero dal proprio profilo, basterà accedere alla sezione Crea delle Storie Instagram, e rintracciare l’adesivo Tocca a te. Una volta selezionato basterà cliccare su Proponi un tema, per scegliere l’argomento della catena. Instagram propone anche il tasto a forma di dadi, per selezionare un tema random proposto proprio dal social.

