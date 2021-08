Sicuramente i video di TikTok non possono essere definiti lunghi, ma spesso accade di voler ritrovare un esatto momento in una clip, o anche solo andare avanti. TikTok, finora, ha reso impossibile ai suoi utenti di mandare avanti i video direttamente dall’app. Ora che ha introdotto la possibilità di farli durare fino a tre minuti, diventa complicato riguardarli nella loro interezza solo per trovare un determinato frame. Per questo TikTok ha recentemente aggiunto una modo per andare avanti e indietro sui suoi video.

La nuova funzione fa parte di un recente aggiornamento dell’app, che solo in alcuni al momento hanno ricevuto. Presto l’update raggiungerà tutti gli utenti, che finalmente potranno andare avanti e indietro nei video, o ripetere in loop una determinata parte della clip. Si tratta di un aggiornamento tanto desiderato dall’utenza, che finalmente è stata soddisfatta.

Come mandare avanti i video di TikTok

Ma come si mandano avanti i video su TikTok? Per controllare se hai già questa funzione, basta guardare nella parte inferiore del video alla ricerca della linea bianca di scorrimento. Questa si presenterà più marcata qualora ci sia la possibilità di mandare avanti il video. Probabilmente infatti questa non sarà visibile in tutti i video; dopo alcuni esperimenti, abbiamo infatti constatato che questa possibilità si presenta principalmente nei video più lunghi.

Se riesci a visualizzarla, vuol dire che la puoi usare per andare avanti e indietro su TikTok. Si dovrebbe vedere quindi una linea bianca leggermente più spessa mentre il video avanza. Toccando la linea bianca questa si evidenzierà, con un pallino che indica a che punto si è nel video. Premendolo, e tenendo premuto, si può spostare il video avanti o indietro.

La barra per mandare avanti i video di TikTok (foto The Verge)

Così facendo si potrà avere accesso immediato al momento scelta, senza che si sia obbligati a riguardarlo dall’inizio.

Se ancora non hai accesso alla funzione per mandare avanti i video di TikTok, non temere. Infatti la novità sta raggiungendo tutti gli utenti e potrebbe essere disponibile sul tuo account solo tra qualche giorno.

