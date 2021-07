Su TikTok ora è possibile caricare video lunghi 3 minuti e non più uno. Cambio drastico per l'app che ampia la durata dei suoi contenuti

Rivoluzione in casa TikTok: arriva la possibilità di caricare video lunghi 3 minuti! Addio quindi al limite di un minuto, ora i content creator potranno comodamente far rientrare i propri contenuti nell’arco di 180 secondi. A partire da luglio, la funzione sarà accessibile a tutti gli utenti, che potranno dire addio al tempo limitato al quale erano abituati.

Non per tutti questa sarà una novità, infatti per alcuni questa funzionalità era già disponibile come test prima del lancio globale di questa novità. Tuttavia per la maggior parte dell’utenza i video lunghi 3 minuti su TikTok sono una rivoluzione. Passando da un minuto al triplo del tempo, cambia drasticamente la fruizione di questa app. Lo switch è sia da parte dei creatori di contenuti sia da chi li guarda.

Si tratta di una funzione che rientra nei piani della piattaforma di offrire ai creatori maggiore flessibilità e limitare la necessità di dividere i post in più parti per esprimersi al meglio. I classici video part 1, follow for part 2, e via dicendo potrebbero infatti essere arrivati alla loro fine.

Sappiamo – scrive il product manager dell’azienda, Drew Kirchhoff – che i nostri utenti sono già molto bravi a creare storie in più episodi (quante volte abbiamo sentito o letto la frase “like per la parte 3”?), ma spesso i creator ci dicono che sarebbe bello avere un po’ più di tempo per rendere ancora più vivaci le loro lezioni di cucina, i beauty tutorial, i contenuti formativi o gli sketch comici e utilizzare ancora meglio gli strumenti creativi di TikTok”.

I test dei video dalla durata di tre minuti sono iniziati a dicembre e i content creator che creavano video a tema cucina hanno dato un feedback positivo. Non sarà quindi più una prova limitata per utenti selezionati, ma diventerà funzione definitiva, in arrivo a tutti gli utenti nel corso delle prossime settimane.

Non è chiaro se per TikTok, famoso per i video brevi, sarà una buona mossa. Infatti bisogna considere anche che sull’app non è possibile mandare avanti o indietro un video, ma che bisogna guardarlo nella sua interezza. La durata di 3 minuti potrebbe allontanare TikTok dallo stile con cui è nato, e potrebbe essere una cosa positiva o negativa.

Osserveremo come gli utenti di TikTok reagiscono alla novità dei video che durano fino a 3 minuti. Voi siete contenti di questa nuova funzione?

