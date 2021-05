Su WhatsApp è in arrivo una funzione per trasferire le chat compresi foto e video su un numero di telefono differente dal proprio

Continuano le novità di WhatsApp, sempre pronto a rendere migliore l’esperienza dei propri utenti sulla sua piattaforma. Di recente si è scoperto che presto sarà rimosso il limite legato al trasferimento della cronologia delle chat tra smartphone con sistemi operativi differenti. Infatti sembra che le conversazioni si potranno spostare da iOS ad Android. Ma non è tutto qua, infatti le chat si potranno spostare anche tra diversi numeri di telefono.

Secondo un report diffuso dall’affidabile WABetaInfo, WhatsApp vuole aprire a una versatilità per ora mai raggiunta. Non solo quindi si potranno importare le chat tra sistemi operativi diversi, ma anche tra smartphone con SIM e numero di telefono differenti. Se quindi un utente dovesse scegliere di cambiare numero, o usare un cellulare secondario, potrà non dover addio alle sue chat.

Per il momento non sappiamo come trasferire le chat WhatsApp su un altro numero di telefono, dato che la funzione non è ancora attiva. Tuttavia, come racconta WABetaInfo, se ne trova facilmente traccia nelle ultime versioni dell’app per iOS. In alcuni screenshot pubblicati, infatti, si nota che durante la fase di trasferimento delle chat, appare anche la dicitura: “Transfer to a different phone number?” (trasferire a un altro numero di telefono)

La foto di WABetaInfo

Questa schermata offre uno spunto verso ciò che presto WhatsApp andrà a implementare. Capiamo che lo spostamento della cronologia delle chat non è abilitata in qualsiasi momento, ma solo quando si abilita un nuovo smartphone all’account di WhatsApp. Inoltre, in aggiunta ai messaggi, saranno trasferibili anche i media come foto e video.

Un’ultima precisazione fondamentale è che spesso le novità scoperte su WhatsApp dalle versioni non pubbliche non vedono la luce. Sebbene si tratti di novità attese e utili, non sempre l’azienda sceglie di procedere con il lancio di queste funzionalità. Pertanto, sebbene se ne parli, per ora non ci sono conferme circa il trasferimento delle chat. Solo quando la funzione sarà disponibile su una versione stabile di WhatsApp potremo sapere con certezza il suo utilizzo.

