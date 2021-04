Uno dei momenti più drammatici quando si cambia smartphone è la paura di non riuscire a trasferire tutte le chat di WhatsApp da un dispositivo all’altro. Negli ultimi anni, gli utenti che passano da Android a Android e da iOS a iOS, potevano usare i backup. Questi permettevano loro di mantenere tutti i messaggi presenti sullo smartphone precedente al momento del cambio. Infatti finora, solo quando le tipologie dei dispositivi fanno parte dello stesso sistema i backup potevano funzionare. Ma presto WhatsApp permetterà di trasferire le chat anche da smartphone Android a iOS e viceversa.

Niente più timore dunque per chi vuole passare da un sistema all’altro, dato che le chat potranno essere presto trasferite senza problemi. Infatti di recente sono state scoperte delle schermate delle ultime versioni preliminari di WhatsApp che dimostrano come gli sviluppatori stiano lavorando sullo strumento di trasferimento tra sistemi diversi. La migrazione tra due device delle chat dell’app messaggistica sarà quindi favorita, e non si dovrà più dire addio alle proprie conversazioni. Non esiste per il momento un’immagine che mostri la funzione, ma ecco lo screenshot ottenuto che annuncia la novità:

L’immagine di WABetaInfo

Queste novità arrivano dalla comunità di WABetaInfo, che ha condiviso le immagini della nuova funzione per aiutare gli utenti. Sarà uno strumento che permetterà di esportare tutte le chat del dispositivo in un formato compatibile con la versione di WhatsApp presente sul nuovo smartphone. Per il momento non è chiaro come questo trasferimento avverrà, dato che WhatsApp usa due differenti sistemi di archiviazione su iOS e su Android. Sul primo sfrutta iCloud, facendo accesso con l‘Apple ID del cliente, mentre con Android usa Google Drive, con l’account Gmail.

WABetaInfo sostiene che questa novità arriverà con un futuro aggiornamento, ma nessuna informazione ufficiale ha svelato una data di rilascio. Sicuramente non appena questa funzione sarà pubblicata, gli utenti potranno sentirsi più tranquilli nel cambiare sistema operativo del proprio smartphone, senza il rischio di perdere tutte le chat accumulate negli anni.

