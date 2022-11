Cristiano Ronaldo raggiunge i 500 milioni di follower su Instagram

Nuovo insuperabile record per Cristiano Ronaldo! Il calciatore infatti ha raggiunto i 500 milioni di follower su Instagram, diventando la prima persona a raggiungere questa meta. Infatti prima di lui tra gli account più seguiti figura solamente quello dell’app stessa, ferma a 568 milioni.

Lo sportivo da anni è in cima alla lista delle persone più seguite su Instagram, seguito da Messi che però è fisso a 376 milioni di follower. Cristiano Ronaldo, che si sta attualmente preparando per la Coppa del Mondo 2022, è apparso di recente in una campagna pubblicitaria per Louis Vuitton proprio il collega Lionel Messi. Il post caricato dall’atleta ha raggiunto più di 40 milioni di like.

A seguire troviamo poi Kylie Jenner, Selena Gomez, The Rock, Ariana Grande e Kim Kardahsian, che si fermano tra i 400 e i 300 milioni di follower. Nella lista poi successivamente figurano anche Beyoncé, Khloé Kardashian, Justin Bieber e Kendall Jenner. Tra i brand poi ci sono Nike e National Geographic.

La prossima sfida di Cristiano Ronaldo, oltre a portare avanti il suo Portogallo alla Coppa del Mondo 2022 in Qatar, è quello di superare Instagram stesso. Riuscirà a ottenere più follower di Instagram… su Instagram?

