Programmare e monitorare i reel su Instagram ora è possibile! Sono queste due delle ultimissime novità del social network, che ha di recente aggiunto l’opzione per la musica alle foto statiche e sta lavorando anche sulla programmazione dei post, mediante il profilo dedicato ai creator.

Instagram vuole puntare forte sui reel e dare così filo da torcere a TikTok con questi nuovissimi aggiornamenti. Ma partiamo per ordine e concentriamoci prima su come pianificare questo tipo di contenuti sulla famosa piattaforma.

Come si programmano i reel su Instagram? Iniziamo con il dire che sarà possibile preparare in anticipo la pubblicazione di un video reel fino a 75 giorni prima. Il procedimento è semplice: una volta che si crea il contenuto che si intende postare anziché condividerlo, vi basterà selezionare “Impostazioni avanzate”. Qui poi vi comparirà un menù e scegliere la voce “programma questo post”. Così vi chiederà di selezionare il giorno e l’ora per divulgare il materiale scelto. E non è finita qui!

Come programmare i reel – foto pagina ufficiale di Instagram (account Twitter)

C’è un’altra novità, come abbiamo detto in apertura. Oltre a programmare i reel su Instagram è possibile anche monitorare i risultati raggiunti dagli stessi (in inglese “achievements“). I diversi risultati saranno di tanto in tanto sbloccati dai creator raggiungendo alcuni precisi obiettivi come:

La possibilità di collaborare con un altro creatore di contenuti simili, utilizzando anche adesivi o un remix di video;

Per attirare più pubblico possibile aggiungere adesivi interattivi utilizzando degli audio o degli effetti di tendenza.

Un modo come un altro dunque per creare sempre reel originali su Instagram e coinvolgere quanto più pubblico possibile. Quando un creator raggiunge uno dei punti citati, riceverà una notifica in cui verranno spiegate le motivazioni che hanno portato a offrire la possibilità di monitorare i vari obiettivi raggiunti.

