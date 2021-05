Facebook ha intenzione di accertarsi che i suoi utenti abbiano letto gli articoli prima di condividerli. Infatti il social media sta testando una novità volta a disincentivare chi tenta di postare una particolare notizia avendone letto solo il titolo, e senza averla effettivamente aperta.

Per appurare che chi condivide determinate news su Facebook abbia a tutti gli effetti aperto l’articolo, il social sta testando un particolare sistema di notifica. L’azienda su Twitter ha annunciato che inizierà a testare un pop-up che chiede agli utenti se sono sicuri di voler condividere un articolo che non hanno aperto. Questo avviso suggerirà agli utenti di leggere l’articolo, ma non li fermerà dallo scegliere di continuare a condividerlo se lo desiderano. Un portavoce di Facebook ha affermato che il test sarà distribuito al 6% degli utenti Android in tutto il mondo. Non è chiaro come Facebook selezionerà chi riceverà la funzione nel primo periodo.

Questa funzione è simile a quella che Twitter ha iniziato a testare nel giugno 2020. Facebook afferma che questa notifica ha lo scopo di aiutare le persone a essere più informate sugli articoli che condividono. Inoltre sembra trattarsi di un tentativo di combattere la diffusione della disinformazione con cui la piattaforma ha lottato in passato.

Come avverte il messaggio, non aprire l’articolo può portare a non conoscere elementi chiave della faccenda, dato che i titoli che spesso non raccontano l’intera storia. La battaglia contro le fake news continua per Facebook, che vuole tutelare non solo i suoi utenti, ma anche sé stesso. Ecco un’immagine che spiega come si mostra questa notifica di Facebook:

Come appare il pop up di Facebook

Nel pop-up si legge: “Stai per condividere questo articolo senza averlo aperto“. Il social quindi invita l’utente a leggere l’articolo che sta tentando di condividere, dissuadendolo dal farlo senza aver approfondito la questione.

