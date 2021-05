Novità in arrivo per la messaggistica di Facebook Messenger e Instagram: come archiviare e inserire un tema nelle chat e altre funzioni

L’azienda di Facebook ha da poco lanciato dei nuovi aggiornamenti legati alla messaggistica del social blu e del suo compagno, Instagram. Infatti hanno da poco fatto il loro debutto delle funzionalità finora inedite, che mirano ad ampliare le feature dei sistemi di messaggistica. Sono sempre di più le novità proposte da Facebook per assicurare ai suoi utenti un’esperienza al passo con i tempi. Ma ecco quali sono le nuove funzioni di messaggistica di Facebook e Instagram.

Le novità di Facebook

Per quanto riguarda Facebook, tra le funzionalità più di spicco troviamo quella chiamata “Archivi delle Chat“. Si tratta di una feature che permette agli utenti di non eliminare del tutto le conversazioni con altre persone, ma di archiviarle per un secondo momento. In questo modo non si dirà per sempre addio a una determinata chat, ma la si potrà ripristinare in ogni momento. Come si archiviano le chat su Facebook? Per attuare questa novità, basterà scorrere con il dito verso sinistra sulla conversazione. In questo modo sarà inserita in archivio.

Come archiviare chat su Facebook

Inoltre Facebook ha lanciato una funzione per la registrazione dei messaggi vocali. Come succede già su WhatsApp, ora gli utenti non saranno costretti a tenere premuto il pulsante per registrare il proprio messaggio. Infatti basterà fare tap una sola volta per avviare la registrazione, e un altro per chiuderla.

Infine l’azienda ha deciso di avviare dei nuovi temi per le chat, ispirati alla cultura pop. In questo modo gli utenti potranno scegliere come personalizzare al meglio le proprie conversazioni. Per accedere ai temi di Facebook per Messenger, basterà entrare nelle impostazioni della chat, e toccare la voce Tema. Qui si potrà impostare uno sfondo preferito, sia su Facebook che su Instagram.

Come attivare un tema su Messenger

Le novità di Instagram

Per quanto riguarda Instagram, la novità per quanto riguarda la messaggistica vogliono aggiungere un supporto agli utenti che usano molto i DM. La prima funzione è esclusiva dell’utenza iOS, che con il proprio smartphone potrà rispondere da ora a messaggi privati con una foto o un video.

Le novità di Instagram

Infine, gli utenti di Instagram potranno vedere se i contatti hanno o meno letto i messaggi inviati, direttamente dalla schermata dedicata alla Posta in arrivo. Per scoprire questo dettaglio non sarà quindi più necessario aprire la chat in questione. Infatti Instagram presenterà all’utente la risposta direttamente dalla pagina principale.

